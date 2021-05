Gemist? Achtervolging eindigt met crash tegen verkeerspaal en aanhouding bij inval

Achtervolging in Den Haag eindigt met crash tegen verkeerspaal

Een achtervolging in Den Haag is vannacht geëindigd met een crash tegen een verkeerspaal bij de Hoefkade. Dat meldt calamiteitensite District8. De automobilist die agenten volgden, reed op een gegeven moment twee keer zo hard dan toegestaan over het kruispunt met de Vaillantlaan.

Man (41) aangehouden na vondst van lichaam 23-jarige vrouw in Scheveningen

Een 41-jarige Hagenaar is vandaag aangehouden, nadat er gisternacht een lichaam werd gevonden langs de Doorniksestraat in Den Haag. De politie deed lange tijd onderzoek. Het stoffelijk overschot is van een 23-jarige vrouw uit Den Haag.

Corona nekt fietsenmaker Vincent

Fietsenmaker Vincent Vis (61) gaat met pensioen. Noodgedwongen, want door corona werd hij zo ziek dat hij 6,5 week op de ic heeft gelegen. Hij revalideert nog steeds en moet daardoor zijn zaak verkopen. Het herstel gaat langzaam, maar leert hem ook te genieten van de kleine dingen.

Forse toename van door kinderen mishandelde dieren in wildopvang

Wildopvang Delft heeft de afgelopen weken zo veel dieren binnengekregen die zijn toegetakeld door verveelde kinderen, dat ze nu de noodklok luidt. ,,Praat hierover met kinderen, dit is hartverscheurend.”

Drukte op wegen naar Mall of the Netherlands

Het is druk vandaag op de wegen naar the Mall of the Netherlands in Leidschendam. Volgens de ANWB moeten automobilisten, die afrit Antoniushove nemen, rekening houden met 25 minuten vertraging.

Het leven van it’er Matthijs (47) draaide om carrière

Het leven van it’er Matthijs van Dorp (47) draaide om carrière, geld en adrenalinekicks. Tot hij tijdens een Pinksterweekeinde in 2002 meeging naar de Heilige Mis en daar vrijwel direct werd gegrepen door het geloof. ,,Een diepe innerlijke rust is over mij gekomen.”

Aanhouding bij inval in bedrijfspand en woning aan Treilerweg

Een arrestatieteam heeft vanochtend een inval gedaan in een bedrijfspand en woning aan de Treilerweg in Scheveningen. Daarbij is een aanhouding verricht.

The Hookers laat weer publiek toe, maar buiten het hek staan meer toeschouwers

Ook The Hookers moet eraan geloven. De rugbyclub uit Hoek van Holland heeft zich overgegeven aan de wereld van mondkapjes, testen en anderhalve meter afstand. Afgelopen zaterdag deed de club mee aan een pilot, zodat er na meer dan een jaar eindelijk weer publiek kon worden toegelaten.