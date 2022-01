Gemist? Achttien katten overleefden maand naast overleden baasje en generaties botsen op Haagse markt

In vervuilde woning overleefden achttien katten een maand naast het lichaam van hun overleden baasje

Een maand, zo lang lag de overleden eenzame bewoner al in zijn huis in het Haagse Valkenboskwartier. Zijn 18 katten overleefden slechts door een lekkage in de badkamer. ,,Niet voor te stellen, zó verdrietig.”

Veel lokale politici worden bedreigd: ‘Ik krijg zoveel haat over mij heen’

Een doodsbedreiging per brief, jongeren die roepen dat je ‘op moet rotten’ of talloze scheldpartijen en bedreigingen via sociale media. Lokale politici worden op allerlei manieren geïntimideerd en bedreigd. ‘Ik ben geen prominent politicus, ik ben raadslid en krijg toch al zoveel haat over mij heen.’



Generaties botsen op Haagse markt

Het is weer hommeles op de Haagse markt. Jongere ondernemers pikken het niet meer dat ze niet worden betrokken bij belangrijke besluiten over de markt. Volgens hen praat de gemeente nu te vaak met (oudere) marktlooplieden die slechts weinig ondernemers vertegenwoordigen. Een verzelfstandiging van de markt zien zij niet zitten.

Huisarts had seks met patiënte, totdat haar echtgenoot erachter kwam: ‘Ze had ook interesse in mij’

Het Openbaar Ministerie eist een werkstraf van tweehonderd uur en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden tegen de Rijswijkse huisarts Paul de R. (50) omdat hij een seksuele relatie had met een patiënte. Volgens het Openbaar Ministerie wist de arts dat het slachtoffer kwetsbaar was. Hij had haar immers doorverwezen naar een psycholoog en psychiater.

Knipbeurt met cabaret en bootcamp met Bolero: de cultuursector komt in actie

Sporten terwijl het Residentie Orkest de Boléro speelt, geknipt worden terwijl cabaretier Sjaak Bral optreedt, morgen kan het in Amare en theater Diligentia. Ook als de gemeente gaat handhaven, voeren theaters en musea actie tegen het coronabeleid. ‘Zet voor mijn part sekswerkers op het podium, want die mogen wél gewoon werken.’

Sacha (28) kon nauwelijks lopen door ernstige reuma, maar surft nu op de hoogste golven ter wereld

Sacha Bongaertz (28) had als kind nooit durven dromen dat hij op zulke hoge golven zou surfen. Als klein jochie kreeg hij zoveel last van reuma dat hij nauwelijks meer kon lopen. ,,Ze dachten zelfs dat ik in een rolstoel terecht zou komen.’’ Door veel te surfen is hij er fysiek echter bovenop gekomen en trotseert hij nu zelfs de hoogste golven ter wereld.

Ferry T. naast moord op Renée (23) nu ook verdacht van ontucht

Justitie verdenkt Ferry T. (42) van ontucht met Renée (23), voordat hij haar vermoordde en haar lichaam in brand stak. ,,Er gaat geen moment voorbij dat ik er niet aan denk.”

Ilham (44) dacht niet in een museum te horen, nu is het haar uitlaatklep

De sportschool als uitlaatklep is een bekend verschijnsel, maar musea? Voor Ilham Koubaa (44) is het desastreus dat ze allemaal dicht zijn. De kunstwerken, schilderijen, maar ook de gebouwen zijn haar grote liefde. Een liefde die ze op latere leeftijd écht vond. ,,Ik dacht altijd dat ik er niet hoorde, dat mensen raar zouden kijken als ik in een museum zou staan.’’

‘Iemand viel flauw van de honger’

Leo van Rheenen (83) sjouwt op de dag dat de rijkste miljardairs deze coronacrisis 15.000 dollar per seconde blijken te verdienen met ingezameld eten voor arme buurtbewoners. In zijn wereld draait het niet om pleziervluchten naar de maan, maar om hoe hij de extra monden vult die zich wekelijks nieuw melden. ,,Ik ben nooit vergeten hoe mijn moeder huilde omdat er geen eten was.’’

Verzet tegen nieuwbouwplan Gedempte Gracht

Stadsgezichtbewaker SOS Den Haag hoopt dat de Raad van State de gemeente Den Haag en ontwikkelaar Sistra alsnog dwingt de derde bouwlaag van het nieuwbouwproject aan de Gedempte Gracht af te schaven.

Mart gaat terug naar de sixties in zijn ‘tijdmachine’

De zestiger jaren liggen ver achter ons, maar Mart van Buuren (74) reist graag terug in de tijd. Daarvoor hoeft hij alleen in zijn rood met witte Chevrolet Bel Air te stappen. Als het even kan met zijn vriend Henk Dijkshoorn (80), want dankzij hem ziet de Amerikaan er nog steeds knap uit.

Tanthof krijgt drie gloednieuwe ‘vitale’ scholen

Eén massaal schoolgebouw met daarin meerdere basisscholen in Tanthof komt er niet. Wel krijgen drie basisscholen een gloednieuw schoolgebouw: twee aan de Bikolaan en één in de Lepelaarstraat in Delft.

Zoon van Marjolein verdronk tijdens surfen in Scheveningen: ‘Mijn enige doel is de avond halen’

De zoon van Marjolein Hartman (47) was een van de vijf surfers die in mei 2020 stikten in metershoog zeeschuim in Scheveningen. In een genadeloos, eerlijk boek beschrijft ze zijn leven en de pijn van het verlies. ‘Zeg niet: als er wat is, ben ik er voor je.’



Vogels kijken neemt vlucht, Natuurlijk Delfland geeft tips aan beginners

In deze tijden waarin het sociale leven op een erg laag pitje staat, ontdekken veel mensen een nieuwe hobby. Zo staan er sinds de intrede van corona steeds meer vogelaars op.

