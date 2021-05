Gemist? Actieplan tegen mesgebruik onder jongeren en Westlandse feestvierders weer beboet

Actieplan gemeente tegen mesgebruik, maar opnieuw een dodelijk steekincident

De gemeente Den Haag probeert met een actieplan het messengebruik onder jongeren terug te dringen. Toch raakte donderdagavond in de Haagse wijk Laak een 14-jarige zwaargewond, een 17-jarige overleed zelfs aan zijn verwondingen.

ADO Den Haag mag blijven dromen van wonder na zege op bezoek bij PEC

ADO Den Haag heeft ineens weer volop uitzicht op een goed einde van het seizoen. Nadat de hekkensluiter van de eredivisie vorige week in eigen huis Feyenoord versloeg, won het een week later óók van PEC Zwolle. De achterstand op plek 16 is daardoor nog maar twee punten.

Politie treedt weer op tegen feestvierders in het Westland en deelt 31 boetes uit

Het was afgelopen zaterdagavond en -nacht weer raak in het Westland. Meerdere feestvierders zijn op de bon geslingerd. Zo beëindigde de politie feesten in Monster en Wateringen.

Oud-songfestivalwinnares Teddy Scholten geëerd met buitententoonstelling voor de deur van Museum Rijswijk

Museum Rijswijk haakt in op de toenemende songfestivalkoorts en brengt een ode aan een van de eerste Nederlandse winnaars, Teddy Scholten. De in 2010 overleden zangeres, cabaretière en presentatrice wordt geëerd met een tentoonstelling op het voorplein van het museum.

Drankspel van Romy (19) blijkt een hit in coronatijd: ‘Jongeren hebben hier behoefte aan’

Een pikant berichtje sturen, shotjes uitdelen of elkaar het hemd van het lijf vragen? Om corona wat spannender te maken ontwierp Romy Hogervorst (19) de ‘Take It Drankspellen’. Ze heeft inmiddels meerdere edities uitgebracht, die zelfs in België worden verkocht. ,,Jongeren hebben hier behoefte aan.”

In deze tijd onmogelijk om een groot huis kopen op je 25ste? Nee hoor, niet voor doorstromer Ronald

Deze woningmarkt maakt het voor veel starters onmogelijk aan een huis te komen, maar huizenbezitters die doorstromen, kunnen vanwege de lage hypotheekrente en de waardestijging juist een mooie stap maken. Veel jonge Westlanders, een spaarzaam volk, zitten er daardoor nu ruim bij.

Jongeren komen samen in kelderbox om te blowen: politie deelt boetes van honderd euro uit

Een blowtje kwam vier jongeren dit weekend behoorlijk duur te staan. Agenten kwamen de jongeren op het spoor nadat er een melding was binnengekomen van een wietlucht en overlast in een flat aan de Nederlandlaan in Zoetermeer.

Reinier de Graaf Ziekenhuis zet moeders in het zonnetje: zoontje Donny geboren op Moederdag

Het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft zet moeders vandaag ook extra in het zonnetje. Zoals met deze foto van moeder Jackie die precies op Moederdag is bevallen van een zoontje. Donny kwam om 05.55 uur ter wereld.

Deze Zoetermeerse schoonheden maken kans op titel: ‘Mooiste vrouw van Nederland’

Enkele Zoetermeerse vrouwen maken kans op een plek in de FHM500 mooiste vrouwen van Nederland. Het Zoetermeerse topmodel Romee Strijd werd vorig jaar nog tweede.

Dominee Tom Mikkers is gek van het Songfestival: ‘Is een serieuze aangelegenheid en geen carnaval’

De Wassenaarse dominee Tom Mikkers (51) is van kinds af aan betoverd door het Eurovisie Songfestival. De eerste herinnering daaraan staat hem nog helder voor de geest. Hij was vijf jaar en logeerde bij zijn opa. In pyjama op de bank mocht hij een stukje van het songfestival zien.