Gemist? Activisten lijmen zichzelf vast op Binnenhof en laaggeletterden scannen coronaposters

Laaggeletterden scannen coronaposters

Een HAP? Saturatie? Iemand een idee waar het hier over gaat? De ‘taalambassadeurs’ in deze regio, zelf laaggeletterd, in elk geval niet.

Sekswerker Naska werd verschrikkelijk uitgebuit

Haagse hulpverleners maken zich zorgen over prostituees die de Nederlandse taal niet machtig zijn én over sekswerkers met een licht verstandelijke beperking. Voor de Bulgaarse Naska geldt allebei. Vrouwen als zij lopen het meeste risico uitgebuit te worden.

Lukt het deze keer weer?

De eerste keer dat Den Haag de start van de Tour de France binnenhaalde, was in 1973. De zestigste editie van het wielrenevenement kende haar Grand Départ op de boulevard. De fabrikant van Felix Kattenbrood en uitgever Sijthoff van de Haagsche Courant maakten het financieel mogelijk. Lukt het deze keer weer? Den Haag doet een gooi naar de Tour, lees er hier alles over!

Romeinse vondst uit Rijswijk in ere hersteld

Een in Rijswijk gevonden archeologische vondst is in ere hersteld. Een Romeinse fibula die zo’n 2000 jaar in de grond heeft gelegen is in opdracht van de gemeente gerestaureerd.

Veel meer aannemers maar nog steeds druk

Je zou het niet denken gezien de drukte bij aannemers, maar het aantal bouwbedrijven in de Haagse regio blijkt de laatste vijf jaar met 40 procent te zijn gestegen. Dit betekent niet automatisch dat de capaciteit is toegenomen, benadrukt de sector. Klanten hoeven echter niet te wanhopen. ,,Soms hebben aannemers ineens een gaatje.’’

Minidorp met grote gevolgen

Het lijkt zo’n sympathiek plan: een mini-dorpje van veertig ‘tiny houses’ op een afgelegen terrein, aan de rand van Schieoevers Noord. Toch voorzien buurtverenigingen problemen. ,,Niet met de kabouterhuisjes, maar met de 8500 huizen die dan ook stilzwijgend gebouwd mogen worden, zonder dat wij er iets over te zeggen hebben.”

‘Heeft een sensuele uitstraling en het maakt je een beetje stoerder’

Wat is nou echt stoer? Hoge hakken? Een Harley? De jurk van een dragqueen? Een tube brylcreem? En hoe stoer ben je zélf? Wie in juli Museum De Voorde inloopt, zou daar wel eens heel anders over kunnen gaan denken.

Sekswerker Naska werd verschrikkelijk uitgebuit

Haagse hulpverleners maken zich zorgen over prostituees die de Nederlandse taal niet machtig zijn én over sekswerkers met een licht verstandelijke beperking.

Vastgeplakte actievoerders

Alle actievoerders van Extinction Rebellion, die niet zijn weggegaan bij het Binnenhof in Den Haag toen de politie ze verzocht te vertrekken, zijn aangehouden. De demonstratie werd namelijk verboden door burgemeester Jan van Zanen. ,,Het gaat uiteindelijk om ruim honderd arrestanten.”

Haagse wielerhoop Ide Schelling droomt al van Tour in eigen stad

Er is enthousiast gereageerd op het streven van Den Haag om de Tour de France in 2024 of 2025 naar de stad te halen. Waar renner Ide Schelling filosofeert over zijn favoriete finishstraat, is oud-prof Michael Boogerd jaloers op de huidige generatie. ,,Hier gaat mijn Haagse hart sneller van kloppen.”

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.