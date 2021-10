Gemist? AD-verslaggever opgepakt bij demonstratie en aanleg omstreden warmteleiding gaat door

Bureau Hofstad: 626.000 kijkers zien hartverscheurend gesprek met nabestaande

626.000 mensen zagen gisteravond hoe de jonge agent Jelle (24) aan een vrouw moest vertellen dat haar moeder was omgekomen bij een val van haar balkon. Een audio-opname van het hartverscheurende gesprek werd uitgezonden in Bureau Hofstad, met toestemming van de familie. Het incident maakte diepe indruk op presentator Ewout Genemans. ,,Dit is het naarste wat ik ooit heb gezien.’’

Zoetermeerse Dailisha krijgt splinternieuwe rolstoel van gemeente

De Zoetermeerse Dailisha Persaud krijgt binnenkort een nieuwe elektrische rolstoel. Dat belooft de gemeente via thuiszorgwinkel Medipoint. Ondertussen is haar huidige rolstoel gerepareerd.

Compleet uit de hand gelopen drillrapruzie wordt Chuchu (19) fataal: ‘Ons zonnetje is weg’

Een paar uur voor zijn dood kwam Cennethson ‘Chuchu’ Janga (19) nog vrolijk de kamer van zijn zus binnen. Voor wat parfum, hij ging op stap met zijn vrienden. Maar hij kwam nooit meer thuis. Op die warme, drukke zomeravond in 2020 werd hij, op de Scheveningse Pier, doodgestoken.

Westlandse dansschool te zien in ‘De Dansmarathon’

Vijftig uur non-stop dansen: op 14,15 en 16 oktober gaan honderd danskoppels het avontuur aan in De Dansmarathon van SBS6. Ook de Westlandse dansschool Dance For You zal te zien zijn in het televisieprogramma, dat gepresenteerd wordt door Wendy van Dijk en Jan Versteegh.

AD-verslaggever en fotograaf opgepakt met klimaatactivisten

Verslaggever Hans Nijenhuis en fotograaf Marco de Swart zijn vanmorgen aangehouden bij een klimaatdemonstratie van de actiegroep Extinction Rebellion in Den Haag. Ze werden geboeid meegenomen naar het politiebureau. Pas toen agenten konden vaststellen dat Nijenhuis en De Swart geen activisten zijn, mochten ze weer vertrekken.

Chaos bij ADO is compleet: in het heetst van de overnamestrijd wijst iedereen nu naar elkaar

Waarom lopen de onderhandelingen met potentiële kopers voor ADO Den Haag toch steeds stuk? Nog drie weken tot de deadline voor het voortbestaan van de club. Betrokkenen wijzen naar elkaar als belemmerende factor.

Vraag naar aloë vera enorm gestegen in coronatijd vanwege schrale handen door vele wassen

Door het vele handen wassen in coronatijd, kregen veel mensen last van schrale handen. Een geluk voor kweker Freek Wesstein (27), de eerste aloëverakweker van Nederland. ‘De plant is niet alleen mooi voor de vensterbank, maar kalmeert de huid.’

Jeanette heeft een handicap en kan kattenbak niet verschonen: ‘Ik heb echt hulp nodig’

De verzorging van de huisdieren van mensen met een handicap - is dat een taak van de overheid? Jeanette Chedda vindt van wel. Vanwege haar handicap heeft ze hulp nodig hij het verschonen van de kattenbak. Maar die hulp komt niet meer. ‘Ik voel me bezwaard als ik telkens mijn broertje moet vragen.’

‘Overlast hoort erbij’

De omstreden warmteleiding vanuit de Rotterdamse haven door Den Haag gaat wat de provincie Zuid-Holland betreft door. Provinciale Staten gaf vandaag groen licht voor het zogeheten inpassingsplan, dat bepaalt waar de leiding loopt. De kans is groot dat de gemeente Den Haag in beroep gaat.