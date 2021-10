Gemist? ADO-supporters kunnen ook buiten het veld weer eens juichen en kippenvel van Haags tramdrama

Nauwelijks boetes meer voor hondenpoep

Handhavers delen nauwelijks meer boetes uit voor hondenpoep op straat. Als er al nog boetes worden uitgedeeld, dan is dat vooral in de grotere steden. Den Haag voert de lijst aan met bijna 1400 boetes in de afgelopen vijf jaar. In deze stad zijn eigenaren ook meer belasting gaan betalen voor hun viervoeter.

Verdachte drillrappers van dodelijke steekpartij zijn emotioneel tijdens rechtszaak

Twee verdachten van de steekpartij op de Rijswijkseweg in Den Haag waarbij de 17-jarige Myron om het leven kwam, hebben donderdag met een emotionele oproep bij de Haagse rechtbank om hun vrijlating gevraagd. De rechter besloot dat ze toch in de cel moeten blijven.

Disneyland voor techneuten in Den Haag

Siemens Nederland heeft in september twee nieuwe experience centers geopend in het Haagse hoofdkantoor: een soort walhalla voor techneuten. Het is bedoeld om bedrijven te helpen met de digitalisering. ,,We hebben het Disneyland van de industriële wereld gemaakt.”

‘Iedereen met een groengeel hart is zich aan het bezatten’

Het voetbalseizoen is gered voor ADO en dat mag best even gevierd worden. Doordat de gemeente uitstel van betaling geeft en de KNVB akkoord is, kunnen de rekenmeesters van de club opgelucht ademhalen. En dat doen ze niet alleen. Ook de supporters met een groengeel ADO-hart kunnen buiten de wedstrijd om weer eens juichen.



Heldendaad kost AD-bezorger Coen bijna het leven

Een heldendaad kostte AD-bezorger Coen (55) gisteren bijna zijn leven. Hij wilde zijn vrouwelijke collega Janine beschermen tegen een ‘engerd’ die haar lastigviel. De man richtte zijn pijlen toen op hém en stak Coen zes keer in zijn zij, arm en hand. ,,Bloedend als een rund probeerde ik te vluchten.”

‘Kippenvel van dit drama’

Adam Jaworski, de Poolse consul in Den Haag, krijgt ‘kippenvel’ van het tramdrama in de Haagse wijk Ypenburg waarbij een 39-jarige Pool om het leven is gekomen. Het OM verdenkt een 15-jarige jongen ervan dat hij de man onder de tram heeft geduwd. Jaworski onderhoudt doorgaans contact met nabestaanden van Polen die in Nederland overlijden. ‘Mensen zijn heel kwetsbaar als ze hier komen werken.’



Column Sjaak Bral

Waarom spreken we van ‘geweldig’ als geweld helemaal niet zo geweldig is? De laatste dagen komen we om in het geweld. Steekpartijen. Het afgrijselijke voorval op de Rijswijkse Landingsbaan. Daarboven op een flink aantal schietincidenten. Zelfs een bruidswinkel en een schoonheidssalon ontkwamen niet aan een salvo uit een pistool.

Van Bijsterveldt op het matje geroepen om ‘illegaal moslimonderzoek’

Dat Delft infiltranten zou hebben ingehuurd om in het geheim moslims te volgen, wekt grote zorgen bij Delftse politici. Verschillende partijen eisen uitleg van burgemeester Marja van Bijsterveldt. ,,Als dit waar is, is dat echt een kwalijke zaak.”

Derde Polenhotel

De Raad van State heeft Westland hard op de vingers getikt. Volgens de hoogste bestuursrechter maakt de gemeente zich schuldig aan zwabberend en inconsistent beleid bij de besluitvorming over een tweede hotel in Maasdijk. Gevolg van de uitspraak kan zijn dat er straks niet twee, maar drie ‘Polenhotels‘ op bedrijventerrein Honderdland staan.

Nog vier weken vaccineren in stadhuis

Opvallend veel jonge Zoetermeerders denken tijdens de laatste prikdag in het Stadhuis-Forum snel hun slag te slaan. Vandaag zou voor het laatst gevaccineerd worden in Zoetermeer, maar vanwege de goede opkomst wordt de prikcampagne met vier weken verlengd.

Verzwakte egels

Egels hebben het moeilijk. Dat komt door de droogte van afgelopen zomer. De diertjes kunnen weinig voedsel vinden. De vrijwilligers van Egelopvang Het Stekeltje hebben het daardoor extra druk. ,,Er zijn heel veel verzwakte egeltjes binnengebracht de afgelopen tijd”, vertelt coördinator Ria Witkamp.

Céline Purcell wellicht terug van weggeweest

Jaren achtereen speelde ze de mooiste musicalrollen. En was ze een vaste kracht in de hitserie Kinderen geen bezwaar. Totdat het tijd werd voor een andere rol: de moederrol. Maar nu, zeven jaar later, begint het weer te kriebelen bij Céline Purcell: ,,Ik denk dat het moederschap mij als actrice completer maakt.”