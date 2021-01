Gemist? Adviseur eist rectificatie boek De Mos en Haagse Tiffany pakt weer wereldtitel kickboksen

Horeca-adviseur eist rectificatie in boek Richard de Mos

De Haagse horeca-adviseur John Poen stapt naar de rechter. Hij eist dat het boek ‘Mijn Verhaal’ van politicus Richard de Mos wordt aangepast. Dinsdag ligt het boek over de opkomst en de val van De Mos, die onder meer wordt verdacht van omkoping en van corruptie, bij de boekhandels.

Na vijftig jaar weer gelukkig met jeugdliefde: Gerrit en Liz kunnen niet wachten om alsnog te trouwen

Nadat de verloving tussen Gerrit en Liz stuk liep, trouwden ze met een ander. Vijftig jaar later zijn de weduwe en weduwnaar weer smoorverliefd en willen ze alsnog met elkaar trouwen. Maar omdat Liz in Canada woont, dwarsboomt corona hun huwelijksplannen.

Zo maakt deze gloednieuwe verlichting fietsen nog veel veiliger

Miljoenen Nederlanders fietsen dagelijks, maar veel te vaak nog zonder fietsverlichting. Of fietsers gebruiken een lampje dat weliswaar een boete voorkomt, maar een ongeluk niet: omdat je met zo’n lichtje nog steeds praktisch onzichtbaar bent voor auto’s. En dus bedachten Elianne Koetzier (24) en Luci Santema (23) ‘Ziemi’ (afgeleid van het Engelse see me, oftewel zie mij). Ze vertellen erover in de nieuwe rubriek Technische Dienst.

Verbijstering over invalidenparkeerplaatsen Schilderswijk en Transvaal

Het opvallend hoge aantal invalidenparkeerplekken in de Haagse Schilderswijk en Transvaal, waar deze krant gisteren over berichtte, leidt tot verontwaardiging en verbijstering in de stad. Raadsleden zijn geschokt en eisen dat de gemeente de rechtsgeldigheid van de verleende plekken onderzoekt.

Politie houdt vijf mensen aan in Liers pand vol geld en drugs

Een flinke stapel geldbiljetten en ‘een grote hoeveelheid drugs’ waren gisteren de vangst van de politie in De Lier. Vijf verdachten zijn aangehouden na een inval in het Lierse pand, meldt de politie Westland.

Enorme vraag naar plekken voor wonen en zorg: ‘Wittebrug in Poeldijk sneller ontwikkelen’

De Wittebrug in Poeldijk wordt sneller herontwikkeld dan aanvankelijk de bedoeling was. Vanwege de enorme vraag naar plekken voor wonen en zorg, krijgt de herontwikkeling van deze locatie voorrang.

Kunnen de schaatsen al uit het vet? Vrijwilligers hebben goede hoop: ‘Vorst komt zeker terug’

Schaatsen op natuurijs zou een opkikker van jewelste zijn in deze voor veel mensen zo sombere coronatijd. Het vriest echter niet en maandag is het al februari. Voor pessimisme hebben de vrijwilligers bij de schaatsclubs in de regio echter geen talent. ,,Als het dit jaar niet lukt, lukt het vast volgend jaar.”

SP en Onafhankelijk Delft geven wethouders voordeel van de twijfel

De SP en Onafhankelijk Delft (OD) hebben een motie van wantrouwen tegen de wethouders Karin Schrederhof (PvdA) en Hatte van der Woude (VVD) ingetrokken voordat er over zou worden gestemd in de gemeenteraad. Dat gebeurde aan het einde van een lang en emotioneel debat.

Waarom Jan zo van brandnetels in zijn wilde tuin houdt

Jan Holtkamp woont met zijn vrouw Greet Arkesteijn in een fijn dijkhuis aan de Vlaardingsekade in Schipluiden. Hij runt er ook een antiekwinkel. Het achterliggende parkeerterrein toverde hij om in een ‘wilde’ tuin. ,,Ik ben een dirigent en heb de tuin laten ‘ontstaan’.” Wij namen een kijkje voor de rubriek Mijn Tuin.

Fietser gewond na glijpartij over ijsbaan op fietspad

Een fietser is gewond geraakt nadat ze uitgleed over een ijsbaan op het fietspad bij de Rijksstraatweg in Delft. De ijsbaan was ontstaan doordat een waterpomp van de nabijgelegen bouwplaats grondwater op het fietspad pompte, meldt calamiteitensite District 8.

Haagse Tiffany (31) dansend naar wereldtitel kickboksen: ‘Blij dat ik nóg een gordel kan thuisbrengen’

Tiffany van Soest (31) danste gisteravond naar behoud van haar wereldtitel kickboksen. De Amerikaanse met Haagse roots was in een nagenoeg leeg Rotterdam Ahoy véél te sterk voor de Braziliaanse Aline Pereira. ,,Ik ben blij dat ik nóg een gordel kan thuisbrengen.”