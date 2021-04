Gemist? Agent in gezicht geslagen en jongen (16) die Armando neerstak komt uit ambassadefamilie

Jongen (16) die Armando neerstak komt uit ambassadefamilie

De jongen die is opgepakt voor de dood van Armando Balkaran (26) komt uit een familie die voor een ambassade werkt. Hij hoort vrijdag of zijn voorarrest verlengd wordt.

Drive-in operatiekamer

Het Reinier de Graaf heeft vandaag een nationale primeur. Het Delftse ziekenhuis opent als eerste een ‘drive-in’ OK. Op het dak van de parkeergarage voor bezoekers zijn twee operatiekamers verrezen met een herstelafdeling, twaalf dagverplegingsbedden en zes stoelen voor oogingrepen.

AH XL versoepelt maatregelen

Coronamaatregelen versoepelen. Juist nu de besmettingen oplopen. Dat klinkt als een vreemde zet, maar de Albert Heijn in de Haagse Elandstraat doet het.

Politieagenten moeten Westlands leren en Banksy slaat toe

Het is vandaag 1 april. Oftewel: niet alles dat je vandaag hoort of ziet moet je geloven. Wij pakken de grappen uit het nieuws en zetten ze op een rijtje. Lees ze hier!

Curator van falliete Energie Academie: ‘Er zijn hele lokalen verdwenen’

De curator van de failliet verklaarde Energie Academie gaat onderzoek doen naar verdwenen eigendommen bij de Haagse stichting. Advocate Laurien Martens trof op de locatie van de academie aan de Kerketuinenweg een lege bedrijfshal aan waar zich voorheen leslokalen bevonden.

Agent krijgt vuist in zijn gezicht

Een agent is gisteravond tijdens zijn werk in zijn gezicht geslagen. De agent kreeg een vuist in zijn gezicht toen hij een scooterrijder wilde aanhouden die onder invloed op de stoep reed.

Geen camera’s en drones in ‘gewelddadig’ uitgaansgebied, kosten zijn te hoog

Er komt geen permanent cameratoezicht in het uitgaansgebied in het Delftse centrum. Ook is er een streep gezet door de structurele inzet van drones. Dat staat in de uitkomsten van een veiligheidsscan door de gemeente naar overlast en geweldsdelicten.

Hoop voor ‘spookschool’: einde stilgelegde bouw lijkt in zicht

Ouders van de Galvanischool zijn ‘ontzettend opgelucht’. De buurtschool lijkt straks de deuren weer te kunnen openen. Midden in een ingrijpende renovatie moest de school de bouw stilleggen vanwege een slepend conflict met de wijk.

Verdachte van dodelijke steekpartij Delft uit voorarrest

De rechtbank in Den Haag heeft donderdag bepaald dat de 23-jarige Otis R. uit Delft, een van de verdachten van de dodelijke steekpartij in de Colignystraat in Delft op 1 september vorig jaar, vrijgelaten moet worden uit voorarrest.

‘Veel lachen, dat is belangrijk’

Ap Israel schiet in de lach als we vragen of hij een paar weken geleden met opzet zijn tweede kapperszaak schuin tegenover de vroegere discotheek De Tempel is begonnen. ,,Haha, dat niet, maar toen ik dat monumentale gebouw zag kreeg ik wel een goed gevoel. Dansen in de jaren negentig. Mellow Mood. Dat was toch een gouden tijd.”

