Gemist? Agent schiet agressieve hond dood en extra maatregelen om drukte in Mall aan te pakken

Bende smokkelt duizenden Koerden naar Engeland

Honderden Irakese Koerden werden in kleine bootjes, tegen betaling van een torenhoog tarief, in Frankrijk de zee opgestuurd, richting Engeland. Komende vrijdag staat in Nederland de eerste verdachte terecht die in het sleepnet van het onderzoek mee werd opgevist. De plek waar afspraken gemaakt werden: een klein tentje in Den Haag.

Agent schiet agressieve hond dood

Een agent heeft een agressieve Amerikaanse pitbullterriër doodgeschoten, nadat de hond twee andere honden aanviel in Den Haag.

ADO bijna verkocht: club straks in handen van Hagenaar

United Vansen, de Chinese eigenaar van ADO Den Haag, is akkoord met Cosinus Group Capital Partners over de overname van de club. De investeringsmaatschappij van onder anderen Hagenaar Anthony Rothengatter werkt momenteel aan het afronden van de financiering.

Hoe ga je om met iemand in een rolstoel? Max geeft vijf tips

Max de Bruin uit Naaldwijk is een van de gezichten van een nieuwe campagne tegen discriminatie van de gemeente Rotterdam. Ze zit in een rolstoel en strijdt voor een toegankelijke wereld zónder ongevraagde hulp en mét oprechte interesse voor haar als mens. Ze schreef een handleiding met vijf tips.

Strafeis: 11 jaar cel

Felisionio S. (20) moet volgens het OM elf jaar de cel in voor het doden van Hagenaar d’Angelo (47). De Rotterdammer bracht in augustus 2019 tien steekwonden en zes snijletsels toe aan zijn slachtoffer, nadat een date met zijn 27-jarige medebewoonster niet doorging.

Politiebonden boos op Haagse burgemeester

De politiebonden hebben een klacht ingediend bij de gemeente Den Haag. Zij zijn boos omdat burgemeester Jan van Zanen maatregelen had opgelegd tijdens de demonstratie die de bonden op 12 maart voerden, onder andere voor een betere cao. ,,Hij hanteert een dubbele moraal.” De gemeente zegt in een reactie dat daar geen sprake van is.

Extra maatregelen in Mall om drukte te beheersen

Leidschendam-Voorburg neemt maatregelen om de drukte in de pas geopende Westfield Mall of the Netherlands te beheersen. ,,Vorige week ging de Mall open en kwamen veel mensen kijken en winkelen. Daardoor was het op sommige plekken druk en we zien dat die drukte toeneemt.” Om de toeloop beheersbaar te maken treft de gemeente extra maatregelen.

Handelaar Frans (80) deed het op zijn manier

Hij was 80 en werkte nog iedere dag. De handel was z’n lust en z’n leven. Mooie Frans deed het op zijn manier. Zonder computer, alles uit ’t hoofd en zo scherp als een mes. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Frans Elfferich (20 januari 1941 – 22 februari 2021).

Zand en veen kruipen politiek naar elkaar toe

De bekende Haagse scheiding tussen zand en veen is politiek wat kleiner geworden. Partijen als VVD en D66 die het bij de landelijke verkiezingen van vorige week prima hebben gedaan in de gegoede Haagse wijken, blijken ook onder de Laan van Meerdervoort beter uit de verf te komen dan in 2017.

Beerputten onthullen dieet van de Delftenaar

Wat at de stedeling in de vroegmoderne tijd (1500-1850)? Om die vraag te beantwoorden dook onderzoeker Merit Hondelink in Delftse beerputten.

Het Tupperware-tijdperk is voorbij

Noem het nooit een plastic bakje, want erger kun je een Tupperware-consulent niet beledigen. Het is namelijk niet zomaar een plastic bakje.

‘Niet zeuren maar roeien’

Vier ‘gewone’ vrouwen roeiden de oceaan over. Met hun wereldprestatie verdienden ze geld voor onderzoek naar vrouwenharten. ,,We deden niet voor de gezelligheid mee”, zegt Renate de Backere.

Vijf gewonden door brand in portiekflat

In een portiekflat aan de Erasmusweg in Den Haag woedde vanochtend brand op de begane grond. Door de rook konden bewoners van de flat niet via het portiek naar buiten vluchten. Een bewoner is gewond geraakt nadat deze via een regenpijp naar beneden wilde klimmen.

Station Zoetermeer kan fluiten naar eretitel ‘Centraal’

De naam Station Zoetermeer Centraal zit er niet in voor het station. Ook al is het station straks weer helemaal bij de tijd, voor zo’n eretitel is meer nodig.

