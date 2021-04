Gemist? Agente vreesde zes maanden lang voor hiv na arrestatie en zeiljacht strandt tussen pilaren Pier

‘Slechte voorbereiding’

Hoge golven en harde wind, een navigatiefout en daar ligt een 14 meter lang zeiljacht, nieuwwaarde twee ton, tussen de pilaren van de Pier op het Scheveningse zand. ,,Zeker ’s nachts kan Scheveningen verwarrend zijn.”

Agente vreesde zes maanden lang voor hiv-besmetting na arrestatie van man

Dat politiewerk niet zonder risico’s is, blijkt uit een verhaal dat een politieagente vandaag deelde op de facebookpagina van politie Leidschendam-Voorburg. Een half jaar lang leefde ze met de wetenschap dat ze mogelijk hiv of hepatitis B of C zou hebben opgelopen bij de arrestatie van een winkeldief.

Pand van Haagse notaris beschoten

In het raam van notariskantoor Lont & Lalmahomed aan de Raamweg in Den Haag zijn twee kogelgaten te zien. Het pand is vermoedelijk afgelopen nacht beschoten.

Haagse Bomenbuurt in rep en roer

Bewoners van de Beeklaan zijn in rep en roer vanwege het daklozencentrum dat over een maand al in het Willem Dreeshuis komt. De gemeente Den Haag gaat in de stad meer van dit soort centra openen, waar daklozen een nieuwe kans krijgen op eigen woonruimte.

Gehate windmolen zit Rabin Baldewsingh dwars

Wie verzint het, vragen de tegenstanders van de grote windmolen bij Leidschendam zich af. Dat juist de Haagse bestuurder die hen opscheepte met die lelijke en lawaaiige joekel aan de slag gaat in hun gemeente, wekt woede: ,,Dit is een dolksteek in onze rug.”

Meer dan duizend kinderen op de wachtlijst

Meer dan duizend kinderen staan op de wachtlijst voor zwemles in De Boetzelaer. Het door een brand getroffen zwembad kan na de opening per 1 juni daarvan de helft al een plekje geven. Daarom ziet gemeente Westland geen reden om de wachtlijsten weg te werken door schoolzwemmen weer in te voeren.

Rondje Delfts blauw: de hardlooproute die nóóit verveelt

Hardloopliefhebbers kunnen sinds kort een gemarkeerde route van vijf kilometer om de binnenstad lopen. Het is een initiatief van de fervent hardloper Simon Huiberts. ,,Dit rondje verveelt nooit. Integendeel.”

Bedrijf voor anderhalf miljoen opgelicht

Een financieel dienstverleningsbedrijf in Den Haag is voor ruim anderhalf miljoen euro opgelicht. Een medewerker van het bedrijf dacht op verzoek van zijn directeur een rekeningnummer te wijzigen, maar het bleek CEO-fraude.

Fijn biologisch eten en varken Juuntje krijgt de restjes

Op landgoed Op Hodenpijl doen ze alles biologisch en met overtuiging. Met een eigen moestuin, kippen, koeien, het varken Juuntje voor alle leftovers en een chef-kok. Dat is fijn en lekker.

Voor Joran Berkhout is Storks de beste optie

Hij werd kampioen in de overgangsklasse en vertrok daarna halverwege het volgende seizoen. Nu is Joran Berkhout terug bij Storks. De Haagse honkbalclub is voor hem momenteel de beste optie. ,,Bij iedere bal die ik gooi, heb ik pijn.”

‘Waarom moet nieuwe weg uitgerekend dwars door stukje groen?’

Karin de Vreede overhandigde gisterochtend een stapel papier aan de balie van het stadhuis. Een kritiek op het bestemmingsplan, die in een dag tijd honderddertig keer ondertekend was. In Palenstein worden nieuwe woningen gebouwd. Waar de huizen komen, moet een weg worden aangelegd die aansluit op de Van Loodesteinstraat en de Voorhamstraat. Het Sandrinapad moet een autoweg worden. Dat brengt meer verkeer met zich mee en daar zijn ze niet blij mee.

