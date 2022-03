Gemist? Agenten lastiggevallen tijdens verlenen eerste hulp en duizenden kiezers brachten stem al uit

Agenten lastiggevallen tijdens verlenen eerste hulp bij aanrijding in Wateringse Veld

Politieagenten zijn maandagmiddag lastiggevallen en uitgescholden tijdens het verlenen van eerste hulp bij een aanrijding op de Laan van Wateringseveld. Om die reden werden extra agenten ter plaatse gevraagd om de situatie onder controle te krijgen.

Duizenden kiezers al naar de stembus in Den Haag: ‘Mijn mandaat krijgen ze niet zomaar’

De stembureaus in Den Haag verwelkomden vandaag al duizenden kiezers. Om 18.00 was 2,8 procent van de stemgerechtigden, ruim 12.000 kiezers, al naar de stembus geweest. Zij konden kiezen uit een recordaantal Haagse partijen, op een stembiljet van flinke proporties. ,,Ik voel me een beetje schuldig, ik stem liever niet egoïstisch.”

Rijswijk vangt graag Oekraïense vluchtelingen op, maar in het azc? Dat ligt nogal gevoelig

Natuurlijk willen ze ook in Rijswijk graag Oekraïense vluchtelingen opvangen. Maar in het asielzoekerscentrum dat in mei dicht zou gaan? Dat ligt moeilijker - en gevoeliger - in de lokale politiek.

Pas in 1986 konden inwoners van Wassenaar de plaatselijke verkiezingsuitslagen via kabelnet volgen

Je kunt het je bijna niet meer voorstellen, maar pas in maart 1986 konden inwoners van Wassenaar de plaatselijke verkiezingsuitslagen via het kabelnet volgen. Op televisie en radio.

Met klodders lijm voeren partijen ondeugende posterplakoorlog: ‘Het gaat om een tijdelijke overwinning’

Met emmers vol behanglijm trekken ze door Delft en omgeving. Bloedfanatieke posterplakkers komen tijdens de campagne vroeg uit de veren of trekken er in het holst van de nacht juist op uit. Alles doen ze eraan om dat ene kekke plaatje van hun glimlachende partijleider onder de aandacht van de kiezer te brengen.

Lokale partijen voorspellen aardverschuiving in Midden-Delfland

Behalve als groene buffer staat Midden-Delfland ook bekend als een bestuurlijke oase. De welvarende bewoners kiezen doorgaans op gevestigde partijen als CDA, VVD en OGP, die na de verkiezingen doorgaans in alle redelijkheid een nieuwe coalitie in elkaar timmeren. Woensdag hoopt de lokale oppositie van Mijn Partij echter op een revolutie. ,,De coalitie heeft hopeloos gefaald bij de woningbouw. Dit is ons moment. Als het nu niet lukt, lukt het nooit.”

Nikki Baggerman vindt in Brabant het plezier terug: ‘Van prof naar fulltime werken best een omschakeling’

Voormalig ADO Den Haag-speler Nikki Baggerman (24) besluit in de winterstop om zijn contract bij FC Dordrecht in te leveren en verhuist mede voor de liefde naar Brabant. In plaats van een verdere carrière als amateurvoetballer in Westland of Den Haag kiest de middenvelder uit Monster voor hoofdklasser Achilles Veen. ,,Ik heb er bewust voor gekozen om het plezier in het voetbal terug te krijgen. Dat is iets dat ik heel erg heb gemist.”

Voor tonnen aan partypillen in auto van ‘entertainer’ uit Nootdorp

Een 41-jarige Nootdorper achter het stuur van een Peugeot viel december vorig jaar op vanwege de hoge snelheid waarmee over de A4 werd gereden bij Leiderdorp. Agenten grepen in en dirigeerden de auto naar de vluchtstrook. In de auto werden vervolgens duizenden xtc-pillen aangetroffen. De Nootdorper hoorde maandag bij de Haagse rechtbank 32 maanden gevangenisstraf, waarvan 8 maanden voorwaardelijk eisen. Het ging om 8,5 kilo aan verboden partypillen.

Giedo drukt honderdduizend kaarten gericht aan de Russische ambassadeur: ‘Stop met bloedvergieten’

Postzakken vol ansichtkaarten staan binnenkort op de stoep van de Russische ambassadeur in Den Haag, Alexander Shulgin. Niet met fijne wensen uit zonnige vakantieoorden, maar met de oproep te stoppen met het bloedvergieten in Oekraïne. ,,Prettig zal hij het niet vinden. Dat is de bedoeling natuurlijk.”

Juf Thea laat zich niet tegenhouden door blindheid: ‘Ze heeft me echt uit het dal getrokken’

Thea den Dulk (74) is een echte aanpakker. Dat ze blind is, heeft haar nooit tegengehouden. Niet alleen heeft ze haar hele leven ‘gewone’ betaalde banen, maar daarnaast zette ze een kerk op én een uitgiftepunt voor de voedselbank. ,,Ik wilde eigenlijk fysiotherapeut worden, maar dat mocht niet.”

‘Rugnummergate’ bij RKAVV en SV Loosduinen heeft een eigen Davy Klaassen: lees hier alles over het amateurvoetbal

Het amateurvoetbalweekend stond weer bol van de bijzonderheden. Wat als de scheidsrechter een tweede gele kaart aan een speler geeft, maar die speler in eerste instantie niet van het veld hoeft? Het overkwam RKAVV zondag. En bij SV Loosduinen hebben ze een eigen Davy Klaassen. Wat gebeurde er allemaal op de velden in Den Haag en omstreken? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.

De anti-Russische sentimenten overheersen in het koffiehuis: ‘laten we ‘m voor de zekerheid castreren’

COLUMN SJAAK BRAL | Grote consternatie in koffiehuis de Koning. Ome Ed is beroofd. ‘Waar?’, vraagt Elsje geschrokken. ‘Hier verderop bij Marlot, bij het benzinestation.’ Zijn onderlip trilt. ‘Ik heb meteen de politie gebeld. Ik ben bestolen, zeg ik. Heeft u een signalement van de dader, vraagt die wout. Ik zeg ja, dat heb ik: pomp nummer 6.’

