Gemist? Airbnb mag weer in Den Haag en Daan heeft dates voor het uitkiezen dankzij spandoek

12-jarig meisje en 30-jarige man in Delft uit het niets neergestoken

Bij Delftenaren zit de schrik er flink in na twee heftige steekincidenten in minder dan vijftien uur tijd. Donderdagmiddag werd een spelend meisje (12) uit groep 8 in haar nek gestoken, de vroege ochtend daarop is een 30-jarige man op weg naar zijn werk uit het niets aangevallen.

Airbnb mag weer in Den Haag

Je appartement op Scheveningen via Airbnb verhuren, een kamer in het oude centrum, of een bovenwoning in het Zeeheldenkwartier? Na een totaalverbod in Den Haag, mag het vanaf maandag weer. Maximaal 30 dagen per jaar, anders kunnen boetes oplopen tot 10.000 euro.

‘Ze hebben me goed weten te verkopen’

De vrijgezelle Daan Vooijs (21) heeft het voor het uitkiezen. Nadat zijn huisgenoten hem op een banner levensgroot aanprezen, hebben zich al vijftig mensen voor een date gemeld.

Toch weer rugstreeppadden gesignaleerd in Monster

Bewoners van de Haagweg hebben toch weer rugstreeppadden gespot op het bouwterrein van Westmade Noord in Monster. Eerder zeiden gemeente Westland en de omgevingsdienst nog dat uit onderzoek en meerdere controles bleek dat de beschermde dieren niet voorkomen in het gebied.

Is er straks nog wel iemand die een wijntje komt brengen of het diner bereidt?

Veel Zoetermeerse horecabedrijven hebben moeite om personeel te vinden. In de bediening en de keuken kan je zo aan de slag.

Rob Brons was vaak de baas

Kort na zijn pensionering begon het bij Rob Brons alweer te kriebelen. De voormalige baas van onder andere de Haagse Hogeschool en de brandweer is nu gastheer op de toeristentram die tussen de Haagse binnenstad en het strand pendelt.

Marcel (57) kreeg als kind een vork in zijn oog

Als kind struikelde Marcel Boer (57) en viel met zijn oog in een vork. Als volwassene verloor hij door een noodlottige samenloop zijn tweede oog toen er glas in kwam. Nu is hij blind, maar geniet van geuren en geluiden. En hij geeft voorlichting op scholen. ,,Tuurlijk heb ik ook een moeilijke tijd meegemaakt.”

