Gemist? Anique krijgt standbeeld in Delft en Monster en Maasdijk onder vergrootglas tijdens oud en nieuw

Jouw regionieuwsBen je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws uit Den Haag en omstreken vandaag te volgen? Dit is het nieuws van vrijdag 12 november.

Haagse beelden met een raadselachtig Bijenkorf-tasje

Heel de stad en omgeving hebben ze inmiddels wel gezien. Frans de Leef (72) en Mirjam Alexi (55) fietsten de afgelopen tijd twee keer per maand door Den Haag om foto’s van beelden vast te leggen. Met daarbij een tasje van de Bijenkorf. In totaal plaatsten ze er onder de noemer Raad waar die staat al bijna veertig op Facebook. ‘Als je je ogen openhoudt, zie je veel meer.’

Geen gestuntel meer met spruitjes

Oer-Hollandse groenten die niet iedereen klaar weet te maken en verse producten die een week in de opslag van de voedselbank staan. Door de als paddenstoelen uit de grond schietende voedselbankwinkels behoort dat langzaam maar zeker tot het verleden. Elke week simpelweg achteraan in de rij aansluiten voor een kant-en-klaar pakket is inmiddels achterhaald.

De reanimatie van het Schevenings dialect

‘Kuiertje langs de aeve’ om een ‘preitje te maeken’. Een Scheveninger die volledig dialect praat, kom je in de Keizerstraat nog maar nauwelijks tegen. Het is een uitstervende soort. Zonde, vinden Sander Rog en Leendert Pollie. Dus maken ze een podcast over het Schevenings dialect. ,,Het werd als plat gezien.”

Een standbeeld voor Anique en haar collega’s

Angstig, onzeker en vooral heel zwaar. Als verpleegkundige Anique Zandzaad (34) terugblikt op het afgelopen jaar noemt ze deze woorden. En dan staat er nóg een coronapiek voor de deur. De Delftse verdient een standbeeld, vindt de FNV. En plaatste dat dan ook gisteren op het Stationsplein.

Regionaal ov is de volgende halte voor Marc Rosier

Holland Outlet Mall, Entree, Ontsluitingsweg, station Lansingerland-Zoetermeer, financiële crisis in gemeenteland: Het wethouderschap van Marc Rosier was alles behalve rustig. Vandaag is zijn laatste werkdag.

Ruub (73) is al 38 jaar Sinterklaas en nu óók Kerstman

Ruub Petow (73) kruipt zaterdag net zo graag onder zijn rode mantel als zijn eerste keer, 38 jaar geleden. Hij geniet op zijn witte schimmel nog evenveel als van al die kinderen bij de Haagse intocht. Sinds een paar jaar heeft hij er nóg een belangrijke rol bij, die van Kerstman. ‘Ik hou van toneelspelen en aandacht.”

‘In Den Haag zijn ze echt de weg kwijt’

Marvin Bal heeft zowel een café als restaurant. Dat deze door de regering ‘constant aan en uit worden gezet’, zoals hij dat zegt, is de Nootdorper zat. ,,Den Haag is aan het jojoën. De horeca is daar de dupe van.”

COA vraagt alvast vergunning aan voor asielzoekersopvang

Dat er een noodopvang voor asielzoekers in de voormalige gevangenis in Zoetermeer komt is nog niet zeker, maar het COA heeft toch alvast de nodige vergunningen aangevraagd.

‘We hebben geleerd van vorig jaar’

Monster en Maasdijk worden tijdens de komende jaarwisseling scherp in de gaten gehouden om te voorkomen dat het daar tijdens oud en nieuw weer helemaal misgaat. Er komt onder meer cameratoezicht en er worden preventief beveiligers ingezet. ,,We hebben geleerd van vorig jaar.”

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.