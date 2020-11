Gemist? Auto verdwijnt onder water bij Noordwal en vrachtwagenchauffeur belde tijdens fatale aanrijding

Zorghelden HMC hebben hun ‘zeer verdiende’ bonus binnen

De bonus van 1000 euro is binnen voor alle 4000 medewerkers van de ziekenhuizen Westeinde, Bronovo en Antoniushove van Haaglanden Medisch Centrum voor hun extra inzet tijdens de coronacrisis.

Vrachtwagenchauffeur (22) was aan het bellen tijdens fatale aanrijding van fietser (82)

Een 22-jarige vrachtwagenchauffeur heeft volgens justitie ‘aanmerkelijk’ schuld aan de fatale aanrijding met een Hagenaar (82) in maart 2018. Het slachtoffer fietste op de Laan van Meerdervoort, toen hij werd aangereden. De man overleefde het ongeluk niet.

Kunstacademie schorst twee docenten na stroom verhalen over wangedrag

De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) heeft per direct twee docenten geschorst. Er wordt onderzoek gedaan of het tweetal iets te maken heeft met wangedrag. De Academie kwam vorige week in het nieuws nadat NRC Handelsblad publiceerde over het grensoverschrijdend seksueel gedrag van de Haagse kunstenaar J. A.

If you can’t beat it, eat it

De Japanse duizendknoop maakt andere vegetatie kapot, tast gebouwen aan en is bijna niet uit te roeien. Maar er is een oplossing: deze woekerplant is namelijk een groente en kan heel goed worden gegeten.

Kan rust bij ADO terugkeren na sores rond trainers?

Het vertrek van assistenten Michele Santoni en Rick Hoogendorp is een nieuw hoofdstuk in de onrustige fase waar ADO Den Haag momenteel doorheen gaat.

Unieke arrestatie van tiener

De Haagse politie heeft een man van 19 jaar opgepakt die de software maakte waarmee criminelen vervolgens mensen via nepbankensites geld wisten af te troggelen. Politie en justitie denken dat hij het brein is achter veel van dit soort sites: ‘Een van de grotere spelers’, en een slimme jongen.

Auto knalt door muurtje en verdwijnt onder water bij Noordwal

Een auto, voorzien van een Duits kenteken, is vanmiddag door een muurtje geknald aan de Noordwal in Den Haag. Het voertuig schoot het water in na een aanrijding met een andere auto, melden omstanders. Hulpdiensten zijn groots uitgerukt.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.