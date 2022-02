Gemist? Autobanden ADO-trainer Brood lek gestoken en bewoners zetten vuilniszakken voor deur eigenaar

ADO op zoek naar veiligere parkeerplekken na lek gestoken autobanden van trainer Ruud Brood

ADO Den Haag gaat op zoek naar een veiligere en beter beschermde parkeerplek rondom de trainingsaccommodatie Prinses Irene Sportpark in Rijswijk. Dit naar aanleiding van de lek gestoken autobanden van hoofdtrainer Ruud Brood tijdens een uitlooptraining afgelopen weekend.

Bewoners zijn smerige parkeerplaats zat en zetten volle vuilniszakken voor deur eigenaar

Wieldoppen, truien, kussens, nog meer kleren, een tentje, bekers en zakjes van bekende fastfoodketens en vooral heel veel ballonnetjes. Bewoners in Houtwijk zijn helemaal klaar met de smerige parkeerplaats voor hun deur. Dus zetten ze vuilniszakken vol rommel pal voor de deur van de eigenaar van het gebouw. En die was not amused.

Terwijl eerdere overval op tv is, wordt dezelfde winkel wéér overvallen (door mogelijk dezelfde daders)

Terwijl beelden van een eerdere overval op avondwinkel Mix in Den Haag op televisie te zien waren, wordt dezelfde winkel opnieuw overvallen. En volgens de eigenaar zou het ook nog gaan om dezelfde overvallers.

Hoe Rotterdamse corpsleden een inval deden in Delft: studente die filmde werd met knuppel bedreigd

Delftse studenten werden in een hoek gedreven, uitgescholden, op de grond geschopt, bekogeld met kratten vol servies en moesten een borreltafel als schild gebruiken. Deze schokkende details zijn te lezen in een intern rapport over ruim veertig leden van het Rotterdamsch Studenten Corps (RSC), die in november een ravage aanrichtten in Delft.

Celstraf voor geroofde grafhelm

De Haagse rechter heeft een 79-jarige Italiaanse man veroordeeld tot vijf maanden cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk, omdat hij in Delft een gestolen bronzen helm uit de vierde eeuw voor Christus had aangeboden voor reparatie. Het kunstvoorwerp is door een bende geroofd uit een graf in Italië.

Droom van Huang (9) wordt werkelijkheid

De grote droom van Huang Verbeek (9) en zijn ouders Martijn (43) en Mariska (43) gaat in vervulling. Dankzij een grote geldprijs die het Naaldwijkse gezin heeft gewonnen, kunnen ze op reis naar China, het land waar Huang geboren is en de eerste zestien maanden van zijn leven woonde. ,,Huang kan nu zelf zien waar hij vandaan komt.”

Gaat krottenkoning Ronnie nu eindelijk zwaar verloederde miljoenenvilla in Wassenaar opknappen?

De gemeente Wassenaar heeft goede hoop dat het restauratiebedrijfje van ‘krottenkoning’ Ronnie van de Putte het verloederde Huize Ivicke langs de A44 nu wel serieus gaat opknappen.

Man (36) die dreigde mensen te vermoorden in Haags centrum hoeft van OM niet te worden vervolgd

De man die vorig jaar de AIVD dreigde met een aanslag met een granaatwerper in het centrum van Den Haag hoeft niet langer te worden vervolgd, vindt het OM. De man was psychotisch en is al opgenomen voor intensieve behandeling. Daarom eiste het OM dinsdag in de Haagse rechtbank ontslag van rechtsvervolging.

Verslaafde met strafblad van 32 pagina’s ‘kiest’ liever jaar extra cel dan hulp van reclassering

Wat moet justitie nu weer eisen tegen twee Hagenaars, die al een strafblad van 32 en 47 bladzijden hebben en nu worden verdacht van de diefstal van twee postzakken? ,,Ik zit liever een extra jaar in de cel dan nog één dag met de reclassering samen te werken.”

Haagse huisadvocaat gezocht als opvolger van Pels Rijcken

Het prestigieuze advocatenkantoor Pels Rijcken wordt aan de kant geschoven door Den Haag, maar kan zich komend najaar wel opnieuw aanmelden als huisadvocaat van de gemeente.

Afscheidstournee van Mark van Engelen begint met ‘grootste stunt in tien jaar’: ‘Geweldig om te zien’

Makkelijk is het in de afgelopen tien jaar bij Waterpolo Den Haag nooit geweest voor Mark van Engelen. Ondanks het gebrek aan een grote financiële mogelijkheden lukt het de coach om het team van de tweede klasse naar de eredivisie te loodsen. Maar Van Engelen houdt het na dit seizoen voor gezien, net nu zijn ploeg voor misschien wel de grootste stunt in tien jaar heeft gezorgd.

Historische pareltjes voorzien van bordje: ‘Wat er nog aan Westlands erfgoed is, willen we beschermen’

In Westland staan driehonderd monumentale panden. Om deze nog meer uitstraling en zichtbaarheid te geven, biedt de werkgroep Erfgoedbescherming Westland de eigenaren komende tijd een gratis monumentenbordje aan voor aan de gevel.

De auto’s van Cees hoor je van ver aankomen: ‘Net motorfietsen. Ik geniet van dat geluid’

MIJN ALLESSIE | Van de vijf Honda’s S600 die het merk tijdens een verkoopwedstrijd in 1966 verlootte onder Nederlandse dealers heeft Cees Schouw (64) er twee in zijn bezit. Zo compleet als nu trof de Westlander de cabrio’s niet aan, eerder in duizend stukken. Hij restaureerde ze allebei en geniet tegenwoordig van de duimpjes van voorbijgangers.

Scheveningers klagen dat hun levensader verandert in... ja waarin eigenlijk? Een bloedeloze aorta

COLUMN SJAAK BRAL | Hotelisering – kent u dat woord? Ik had er nog nooit van gehoord. Dat zegt niet veel, er zijn meer woorden waar ik nog nooit van heb gehoord. Zo kende ik het woord ‘endometriose’ sinds gisteren nog niet. U wel? Hotelisering is een eitje vergeleken bij endometriose. Te veel hotels op één en dezelfde plek. Schrik niet: de laatste maanden zijn er vier vergunningen aangevraagd voor een hotel in de Keizerstraat.

Justitie eist nóg zwaardere straf voor drievoudig moordenaar Thijs H.: 30 jaar cel en tbs

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 30 jaar celstraf en tbs geëist tegen Thijs H. voor het op gruwelijke wijze doodsteken van drie mensen in mei 2019. Justitie spreekt van drie goed voorbereide moorden.

