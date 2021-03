Gemist? Automobilist rijdt over benen gestruikeld kindje en bouwreus Bauhaus opent de deuren

Bouwreus Bauhaus opent in Den Hoorn ‘voor goede Belgische mortel komen mensen deze kant op’

Kom maar door met de plannen voor die langverwachte tuinrenovatie of die nieuwe badkamer. Bouwcentrum Bauhaus opent vandaag zijn deuren in Den Hoorn.

Grote biljetten en kleine bureaus zorgen voor vertraging

Is het verstandig om stembureauleden van ’s ochtends vroeg tot ’s nachts in te zetten, of moet je kiezen voor shifts? Gemeenten doen het allemaal weer anders. Dat het tellen dit jaar langer duurde, kwam vooral door de grotere stembiljetten en de coronamaatregelen.

Gaat deze nieuwe, luxe Mall andere winkelcentra leegtrekken? ‘Ga maar eens parkeren in Den Haag’

Het ziet er allemaal luxe en prachtig uit, je kunt er alles kopen en beleven én het parkeren is gratis. Economen verwachten dan ook dat de nieuwe Mall of the Netherlands in Leidschendam veel publiek gaat trekken. Dat kan grote gevolgen hebben voor de Haagse binnenstad en kleinere winkelcentra in de regio.

Automobilist rijdt over benen van gestruikeld kindje

Een automobilist is woensdagavond over de benen van een gestruikeld kindje gereden op de Maartensdijklaan in Den Haag. De bestuurder besloot zich niet om het slachtoffertje te bekommeren, hij reed snel door en is sindsdien spoorloos.

Verdachte van moord op Chakib hoort volgens OM bij criminele familie: drugs, vernieling en verkeersruzie

Vincenzo S., verdacht van de moord op Chakib, maakt volgens het OM deel uit van een criminele familie. Zijn moeder en vriendin stonden vandaag terecht voor drugshandel- en productie, terwijl hij met zijn vader is veroordeeld voor fietsdiefstal.

Nieuwe Boetzelaer vanaf vandaag gevuld met water: ‘Het duurt drie weken voordat het bad vol is’

De nieuwe Boetzelaer, het zwembad in Monster dat twee jaar geleden volledig afbrandde en inmiddels weer is opgebouwd, wordt vanaf vandaag gevuld met zwemwater. Dat gaat langzamer en minder spectaculair dan je denkt: ‘We hangen er gewoon de tuinslang in’.

Geraakte kijkers helpen Haagse Hamid na harde uitspraak Frank Visser

De nieuwste uitspraak van meester Frank Visser heeft gisteravond veel losgemaakt bij twitterende kijkers. Hoewel de tv-rechter wist dat Hamid uit Den Haag het niet kan betalen, besliste hij toch dat de man op eigen kosten zijn vloer moet laten isoleren. Kijkers leefden mee en begonnen een inzamelingsactie, waarmee in korte tijd honderden euro’s zijn opgehaald.

Monique kan niet bij de pakken neer zitten dus is ze een bedrijf gestart

Nu haar man ziek is, heeft Monique Willink niet de luxe om bij de pakken neer te zitten. De Scheveningse is een bedrijfje gestart in prachtige foto’s voor aan de muur. ,,Eerst vond ik het eng.’’ Wij gingen bij haar langs voor de rubriek Aan De Stok.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.