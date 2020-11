Gemist? Babyboom in Zoetermeer en ‘vuurwerkverbod zorgt voor puinhoop tijdens jaarwisseling in Den Haag’

‘Ik kreeg een geweer tegen m’n kop’

Wat een gezellig verjaardagsfeestje met zijn vrouw had moeten worden, eindigde in een urenlang verblijf in een politiecel. De 56-jarige Rowdy Pownall uit Den Haag werd gisteravond met veel machtsvertoon opgepakt in een trein op Utrecht Centraal. Volledig onterecht, zo blijkt nu.

Den Haag in verzet tegen ‘smeerpijp’ dwars door dichtbevolkte wijken

Het plan om een omstreden warmteleiding vanuit de Rotterdamse haven naar Den Haag aan te leggen, leidt tot verzet in de stad. De 80 centimeter dikke buizen komen op verzoek van het stadsbestuur dwars door dichtbevolkte en kwetsbare wijken te liggen. Zowel bewoners als ondernemers en politici zijn hier fel op tegen. ,,Dit is onbegrijpelijk.’’

Bezoekers poppodium Paard halen duizenden euro’s op voor hun zieke portier Rachid

Bezoekers van poppodium Paard hebben in een week tijd al meer dan 11.000 euro bij elkaar gehaald om hun zieke beveiliger Rachid de helpende hand te bieden. Nadat Rachid in 2017 genezen leek te zijn van kanker, is de ziekte dit jaar weer bij hem teruggekeerd.

ADO Den Haag zet assistenten van Rankovic per direct terug naar de jeugd

Michele Santoni en Rick Hoogendorp behoren niet langer tot de technische staf van ADO Den Haag. De twee assistent-trainers zaten niet op één lijn met hoofdtrainer Aleksandar Rankovic, die Richard Knopper wel in zijn staf behoudt.

13 baby’s geboren op één dag

Dertien bevallingen op één dag. Het komt zelden tot nooit voor in het LangeLand Ziekenhuis. Afgelopen maandag gebeurde het toch echt in het Zoetermeerse ziekenhuis. ,,Dit is een gigantische uitschieter.” En dat heel toevallig negen maanden na Valentijnsdag.

Politie treft overleden persoon aan in Den Haag

De politie heeft vanavond rond 19.30 uur een overleden persoon aangetroffen op de Riouwstraat in Den Haag. Agenten zijn naar de straat uitgerukt omdat er een melding was binnengekomen over een schietincident.

Mondkapje handig bij het spieken? Docent worstelt met corona en de regels

Als pubers íets goed kunnen, is het de grenzen opzoeken. Dat maakt het extra lastiger om docent te zijn in tijden van strikte coronaregels. ,,Fluisteren en overleggen tijdens een toets gaat makkelijker, nu de mond van de leerling bedekt is met een lapje. We moeten opeens alert zijn op nieuwe vormen van fraude.”

Vuurwerkhandelaren vrezen totaalverbod

Het vuurwerkverbod dat dit jaar dreigend boven Den Haag hangt is een lont in een kruitvat, dat toch al op springen staat. Want door corona is iedereen al opgefokt, signaleren vuurwerkhandelaren. ,,Je pakt de mensen hun levensvreugde en traditie af”, zegt handelaar Michel Adam.

