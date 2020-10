Gemist? Babyboom na virusgolf en ‘coronafeestje’ op Plein geen brandhaard

Bliksem slaat in dak van woning in 's-Gravenzan­de en brengt boom tot ontplof­fing in Rijswijk

27 oktober Hevige onweers- en hagelbuien hebben in de nacht van maandag op dinsdag veel schade aangericht in de regio Den Haag. In een woning in ’s-Gravenzande sloeg de bliksem in het dak van een woning. In Rijswijk explodeerde een boom als gevolg van blikseminslag.