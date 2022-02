Gemist? Bas Gelton (29) wil van catwalk naar raadszaal en haken is ook voor mannen

Bas Gelton (29) wil van catwalk naar raadszaal

Met collega’s als Claudia Schiffer en Naomi Campbell leidde de Pijnackerse Bas Gelton (29) een wild, maar bovenal werelds leven. Nu wil het oud-supermodel ‘lekker lokaal’, oftewel de dorpspolitiek in.

hoeveel petten mag een Kamerlid op hebben?

Kamerlid Gideon van Meijeren (FvD) is naast Statenlid straks ook lijsttrekker tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. Kan dat, zoveel verschillende petten en wanneer gaan ze schuren?

Vrouw raakt ernstig gewond door aanrijding met wielrenner

Een vrouw is vanmiddag ernstig gewond geraakt bij een botsing met een wielrenner op de Oostvlietweg in Leidschendam. De vrouw is met een flinke hoofdwond naar een ziekenhuis gebracht.

Waar is het feestje voor Zoetermeer?

Zoetermeer viert dat het 60 jaar groeistad is. Voorlopig staan er lezingen, wandelingen en een congres op de agenda. Er zit méér in het vat maar dan moet er wel eerst geld beschikbaar komen.

3460 nieuwe besmettingen

Nu het aantal besmettingen opnieuw flink is toegenomen praten we je weer dagelijks bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van zaterdag 5 februari.

Piramide in Westland

Professionele kunstenaars zien in Adrie Verbruggen geen echte vakbroeder en eigenlijk is hij dat ook niet. Maar zijn beeldhouwwerken zijn zó bijzonder dat er vanaf zaterdag een expositie in de Wateringse Hofboerderij wordt gehouden. „Iedereen mag er in zien wat hij zelf vindt.”

Haken ook voor mannen

Nederland en ook de rest van de wereld is aan het haken geslagen en daar springt Robin Radder (29) creatief op in. Hij geeft samen met haakkunstenaars heuse ‘haakboeken’ uit. ,,Het is voor iedereen hoor: juist jonge mensen. Oók mannen.”