Gemist? Behoorlijk druk in de binnenstad en 18-jarige Julia ernstig gewond door aanval van hond

Julia (18) ligt urenlang op operatietafel na aanval agressieve hond: ‘Helft van haar gezicht hing eraf’

De moeder en broer van het 18-jarige meisje Julia Korszak die gisteravond in Den Haag ernstig gewond raakte toen een pitbull-achtige hond in haar gezicht beet zijn zwaar geschokt en aangeslagen. Ze roepen de eigenaar van het levensgevaarlijke dier op zich te melden bij de politie.

Onbekenden gooien explosief in woning aan de Anna Bijnslaan, politie zoekt getuigen

Nog onbekenden hebben gistermiddag rond 17.45 uur een explosie veroorzaakt in een woning aan de Anna Bijnslaan in Den Haag. Een voorwerp, vermoedelijk een projectiel, werd rond dat moment naar binnen gegooid en kwam uiteindelijk tot ontploffing. Er raakte niemand gewond bij het incident, maar de woning zelf is wel beschadigd geraakt. De politie is nog op zoek naar getuigen.

Behoorlijk druk in de binnenstad van Den Haag: rijen voor winkels

Ondanks de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven, was het vandaag erg druk in de binnenstad van Den Haag. Voor een aantal winkels stonden mensen in de rij.

Delft neemt vandaag afscheid van geliefde fotograaf: ‘Fred Nijs was er gewoon altijd bij’

Familie en vrienden nemen vandaag in besloten kring afscheid van Fred Nijs. De fotograaf van onder meer het AD overleed op 4 december aan de gevolgen van corona. Het bescheiden ‘adieu’ is atypisch voor zo’n geliefde Delftenaar, maar de coronamaatregelen zijn onverbiddelijk.

Nieuw dieptepunt in racisme en pesterijen in Delftse Trompetstraat: Chinees echtpaar vlucht ‘mentaal gebroken’ voor buurman

Racisme en bedreigingen van één bewoner houden al meer dan twintig jaar de Trompetstraat in de ban. Naast hem wonende gezinnen van buitenlandse komaf, onder meer uit Suriname en Iran, werden na langdurige pesterijen ‘weggejaagd’. Nieuwste dieptepunt: een jong Chinees echtpaar is nu ook gevlucht: ‘mentaal en fysiek gebroken’.

Rokende motorbanden zijn vertrokken uit het straatbeeld, maar motorclubs zijn zeker niet verdwenen

Twee leden van motorclub No Surrender verdwijnen jarenlang achter tralies, als het aan het Openbaar Ministerie ligt. Op straat zie je ze sowieso niet meer met de opvallende motorjacks. Die ‘onzichtbaar­heid’ geldt ook voor leden van andere criminele motorbendes. Maar of er ook echt minder clubs zijn? Een politie-expert: ,,Bendes leveren geen ledenlijsten aan.’’

SRV-wagen verleden tijd? Jan rijdt nog dagelijks door Zoetermeer: ‘Het is drukker dan ooit door corona’

Geloof het of niet, maar het bestaat nog: de SRV-wagen. Sterker, de rijdende supermarkt is door corona populairder dan ooit in Zoetermeer.

Oorlog in de groentehandel: Spaanse telers zijn Westlandse en Marokkaanse concurrentie spuugzat

Het is ‘oorlog’ in de handel en productie van groente. Spaanse komkommertelers zijn de concurrentie uit Marokko en Westland méér dan zat. Uit protest gooien ze hun producten op straat en strand. ,,Ze hebben ongegeneerd op elk vrij stukje land een kas neergezet.”

La Fuente, Diaz & Bruno en Brooklyn op ‘dikste livestream van het jaar

Het Zoetermeerse online nieuwjaarsfeest LIT NYE heeft de complete line-up bekendgemaakt: behalve Bizzey en Afro Bros komen ook onder anderen La Fuente en Diaz & Bruno optreden.

