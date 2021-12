Gemist? Besmeurde babypoppen in Hofvijver gedumpt en geest van ‘kalkoenenpiet’ leeft voort in Westland

Besmeurde babypoppen in lijkkisten in de Hofvijver gedumpt

In de Hofvijver in de binnenstad van Den Haag zijn vannacht meerdere babypoppen gedumpt, die besmeurd waren met allerlei teksten als ‘big pharma scam’, ‘genocide’ en ‘pedo’. In sommige hoofden zat een injectiespuit. Er zijn vier verdachten aangehouden.

Lex (65) was plots slechtziend aan één oog

Met zijn witte krulpruik - en baard en puntmuts op is Lex van Sluis (65) onherkenbaar voor vreemden. Familie en vrienden herkennen hem wel als hij kabouter Scheurjas is, een personage die zijn zelfgeschreven avonturen voorleest aan ouderen in verzorgingstehuizen en aan kinderen. ,,Toen vorig jaar de lens van mijn oog kapot bleek, schreef ik dat slechte nieuws van mij af.”

Burgemeester Van Zanen blikt terug op zwaar jaar

Een jaar vol ongeduld en heftige meningen, maar ook een jaar van verbinding. Burgemeester Jan van Zanen blikt terug op een bewogen jaar en kijkt uit naar 2022.

Dit dubbele benedenhuis met ‘cool’ souterrain was ‘ruwe diamant’

Sjoerd Blaauwgeers en Suzanne van der Poel verkopen hun dubbel benedenhuis aan de Kolenwagenslag in Den Haag. Hij verbouwde het voor de komende dertig jaar, maar met een baby op komst willen ze toch een nieuwe start maken.

Brokstukken van auto én boodschappen over A4 na knal tegen lantaarnpaal

Op de A4 bij Schipluiden is op Kerstavond een ravage ontstaan na een aanrijding. Een automobilist verloor de macht over het stuur en knalde tegen een lantaarnpaal aan. Dat meldt calamiteitensite District8. Een iemand raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht.

De gemiddelde Delftenaar bestelt het liefst een pizza margherita

De gemiddelde Delftenaar pakt ‘s avonds om drie minuten over acht de telefoon om een pizza margherita te bestellen. Deze allemansvriend uit de pizzafamilie - tomaten, mozzarella en verse basilicum, zout en olijfolie - zit het vaakst in de fietstassen van bezorgdienst Deliveroo.

De geest van ‘kalkoenenpiet’ leeft voort in Westland

Wie kalkoen zegt in Westland, zegt Piet van Veen. De kalkoenen van de voormalige poelier uit Monster waren rond de eeuwwisseling een begrip in heel Nederland. Inmiddels timmeren Duco Tuinenga en Cor Holtman ook stevig aan de weg met de nalatenschap van wijlen Van Veen. 350 kalkoenen vinden vrijdag hun weg naar de kerstdis vanuit de drive-in bij de Intratuin in ‘s-Gravenzande.