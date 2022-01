Gemist? Betrapte inbreker maaide ‘levensgevaarlijk’ met mes en geen Navalnystraat in Den Haag

Betrapte auto-inbreker maaide ‘levensgevaarlijk’ met mes: OM eist 40 maanden cel

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 40 maanden tegen een 31-jarige auto-inbreker die door twee mannen werd betrapt op de Tom Mandersstraat in Den Haag in december 2020.

Rookmelder verplicht, maar hoe zit het met de CO2-melder?

In sociale woningen hangt veel minder vaak een koolmonoxidemelder dan in een koophuis of particuliere huurwoning. En hoewel afgelopen tijd uitvoerig met wooncorporaties over rookmelders is gesproken, wordt er aan co-melders niet gedacht. ,,Dat is toch kortzichtig?”

Virtueel tochtje langs Gardameer bezorgt Robert (83) geluksmomentje: ‘Deze fiets is echt een aanwinst’

Over de hele wereld reizen in één middag. Onmogelijk? Niet met de interactieve, virtuele fietstochten van Fietslabyrint. Van polder tot metropool: het kan eenvoudig met één druk op de knop. De technologische toepassing brengt sinds deze week ook cliënten van OC Onderdak in ’s-Gravenzande langs de mooiste plekken op aarde.

Straat van Russische ambassade Den Haag mag niet naar Navalny worden vernoemd

De straat waarin de Russische ambassade is gevestigd wordt niet naar oppositieleider Alexei Navalny vernoemd. Volgens het stadsbestuur is het plan van Richard de Mos niet mogelijk om uit te voeren.

Knotsgekke primeur: ook tweede tafeltennisteam naar de eredivisie, met 13-jarige Ivan als blikvanger

De tafeltennissers van Taverzo uit Zoetermeer schrijven komend weekend geschiedenis. Voor het eerst in de historie van het Nederlandse tafeltennis is een club met twee teams in de eredivisie vertegenwoordigd. En alsof dat nog niet bijzonder genoeg is, speelt het tweede team van Taverzo zaterdag ook nog eens met vader en zoon Jonah (50) en Ivan Kahn (13) tegen Taverzo 1.

Loopcursus door natuur: ‘Liever wandelen dan met auto naar de sportschool’

GOLFBREKERS | Een ommetje maken tussen je online meetings door, je stappenteller te vriend houden of er gewoon even tussenuit willen: door corona zijn mensen aan het wandelen geslagen. Marjet Loning van Mindful Beweegt speelt daarop in. Met een 10-weekse ‘Loopgevoel wandelcursus’ door het Delftse Hout. Wij spraken haar voor de rubriek Golfbrekers.

Door jullie auto’s moeten wij straks ook meer betalen voor parkeren

Steeds meer bewoners van kleinere plaatsen krijgen te maken met betaald parkeren om onaantrekkelijk te worden voor indringers uit de grote stad. De ‘betaalvluchtelingen’ uit de grote stad dwingen omliggende gemeenten tot zo’n betaald parkeerregime. Op de grens van Den Haag en Voorburg speelt het nu; Rijswijk ging al eerder voor de bijl.

Man meldt zich na slaan van jong meisje in Randstadrail

Een 37-jarige man heeft zichzelf bij de politie gemeld voor het slaan van een jong meisje in de Randstadrail. De man was zo boos op de tiener voor het niet dragen van een mondkapje dat hij haar mishandelde.

Twee aanhoudingen na melding van schietpartij Schipluiden

De politie heeft woensdagavond twee mannen aangehouden naar aanleiding van een melding van een schietpartij aan de Kasteellaan in Schipluiden.

Westland bungelt onderaan als het om groenheid gaat

Westlandse kernen hebben gemiddeld veel minder bomen, gras en struiken dan andere dorpen in Nederland. Op de lijst waarop ruim honderd gemeenten zijn gerangschikt naar kwaliteit en hoeveelheid groen binnen de bebouwde kom bungelt Westland in de onderste regionen.

Boa’s Zoetermeer mogen langer gebruikmaken van wapenstok

Zoetermeerse boa’s zijn nog een extra half jaar verzekerd van een korte wapenstok in hun uitrusting. De proef waaraan zij meedoen wordt namelijk verlengd.

Slappe houding van de VVD

COLUMN SJAAK BRAL | Heibel bij de VVD. Soumaya Sahla, lid van de partij en daar ook werkzaam, is gestopt met haar werkzaamheden. Soumaya was in opspraak geraakt vanwege een fout verleden: in 2014 kreeg zij drie jaar cel voor haar lidmaatschap van de terroristische Hofstadgroep.