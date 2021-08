Gemist? Bewoners struikelen over deelscooters en meisje zit uren met vingers vast in bowlingbal

‘Soms zetten we er één op de weg, dan móeten ze hem wel komen ophalen’

Ze blokkeren de stoep, de uitrit of zelfs het tuinhek. Bewoners van de Zwolsestraat worden gek van de achtergelaten deelscooters voor hun deur. Soms nemen ze daarom drastische maatregelen: ,,Dan zetten we de scooters op de weg, zodat het alarm afgaat. Dan móeten ze hem wel komen halen.”

Omstreden stickers voor kort fietsparkeren zijn weer weggehaald

De grote groene stickers op de grond bij het gemeentehuis waarop staat dat fietsen maximaal 60 minuten op straat mogen staan, zijn weggehaald. Ze kwamen te dwingend over en fietsers vreesden dat hun tweewieler weggehaald zou worden. Dat was nooit de bedoeling, benadrukt de gemeente.

Meisje zit uren met vingers vast in bowlingbal

Een middagje bowlen pakte niet goed uit voor een meisje in Zoetermeer. Zij bleef met haar vingers vastzitten in een bowlingbal.

Vrouwen met maatje meer hoeven zich niet meer te verstoppen

Marieke Krapels (45) heeft een vol postuur. Maar dat lichaam verstoppen voor de rest van de wereld doet ze niet meer. Integendeel: met haar kledingbedrijfje Colorful Curves bewijst ze dat vrouwen als zij gezien mogen worden.

Haagse miljoenenvilla verkocht

De miljoenenfraude bij landsadvocaat Pels Rijcken kwam pas na jaren aan het licht doordat de controle niet op orde was. Het OM houdt intussen de verkoop van een kapitale Haagse villa en Amsterdamse appartementen uit de nalatenschap van de frauderende notaris nauwgezet in de gaten.

De Simonismeeuw is een sluipschutter

Volgens tellingen in 2018 en 2019 vliegen in Den Haag afhankelijk van het seizoen tussen de 1200 en 2700 meeuwen rond. De zilvermeeuw is de grote constante binnen deze wisselende populatie. In de winter zijn het vooral kokmeeuwen die de toon zetten, ’s zomers blaast ook de kleine mantelmeeuw een aardig partijtje mee.

Vuilniswagens rijden autospiegels, fietsen en gevel aan gort

Vuilniswagens die autospiegels meesleuren, krassen maken op deuren, geparkeerde fietsen omver kegelen en in één geval zelfs de gevel van een huis kapot rijden. Bewoners van het Westerkwartier in Delft hopen dat lokale politici en het stadsbestuur maatregelen nemen om de grote afvalwagens uit de smalle straten te weren.

‘Hier is het een toast met gat erin’

Wat Karen Ertrachter (30) het meeste miste uit haar thuisstad New York toen ze in Nederland kwam wonen? Bagels. Daarom besloot ze zelf maar de broodlekkernij te bakken. Het mondde uit in een eigen lunchroom in Den Haag, die sinds deze maand open is.

NL Jobs wacht op uitspraak over migrantenhotel in Maasdijk

Uitzendbureau NL Jobs uit Maasdijk begint liever gisteren dan vandaag met de bouw van een arbeidsmigrantenhotel op bedrijventerrein Honderdland in Maasdijk. Het wachten is alleen op de uitspraak van de Raad van State, in een zaak die het bedrijf Westbrick heeft aangespannen tegen de gemeente Westland.

