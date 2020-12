Gemist? Bewoners Transvaal al dagen in de kou en DI-RECT wint Top 2000 Award

Stadshart lijkt soms gewoon open

Rijen voor de Bram Ladage en Hema. Snel, nu het nog kan! Een strengere lockdown? Daar lijkt het niet altijd op in het Zoetermeerse Stadshart.

Top 2000 Award gaat naar DI-RECT: hoogste nieuwe binnenkomer met Soldier On

De NPO Radio 2 Top 2000 Award gaat dit jaar naar DI-RECT. De Haagse band is met de twaalfde plek voor Soldier On de hoogste nieuwe binnenkomer in de Top 2000.

VIDEO: IJscoman Moes mag blijven en is dolbij met besluit gemeenteraad: ‘Ze mogen het hele jaar gratis ijs’

De bekende Haagse IJscoman Moes mag weer ijsjes scheppen op het Binnenhof. De gemeenteraad ging overstag: de historische ijscokar krijgt een ontheffing. Moes is dolblij, maar kijkt ook verder in de toekomst.

Bewoners Transvaal zitten al dagen bibberend thuis: ‘Niemand wil ons helpen’

Bewoners van de Haagse wijk Transvaal zijn wanhopig. De verwarming in hun woningen valt dagelijks urenlang uit. Sommige gezinnen, waarvan enkelen met kleine kinderen, zitten zelfs al dagen in de kou. De problemen zouden worden veroorzaakt door een lekkage in de wijk, waardoor het water wegvloeit. Maar niemand wist waar het lek was.

16-jarige Zoetermeerder met mes beroofd van kerstcadeaus voor moeder, opa en oma: ‘Daar had hij een maand voor gewerkt’

Op klaarlichte dag werd de pas 16-jarige Bart Tang met een mes beroofd. Gistermiddag rond 15.45 uur werden de kerstcadeaus van de Zoetermeerse tiener afgepakt op het Bossenwaard in Meerzicht.

Genoemd door Mark Rutte

P. W. Akkerman is al sinds 1910 een begrip in Den Haag. Dat weet ook minister-president Mark Rutte, die de vulpenspeciaalzaak dinsdag noemde tijdens een debat in de Tweede Kamer. Directeur Arthur Akkerman is vereerd.

‘Liefde moet je niet zoeken’

Westlanders, pak er een drankje bij voor het huidige seizoen van Temptation Island Love or Leave, want: de nuchtere Dennis van de Water uit ‘s-Gravenzande doet mee aan het programma. ,,Wat er te verwachten valt? Een hoop!”

Overal probeert de Haagse ondernemer op dezelfde manier te overleven

Zodra je alleen maar levensmiddelen in je winkel verkoopt, zit je goed. Haagse ondernemers zijn creatief in hun strijd om overleving. ,,Omdat ik nu rijst en kruiden verkoop, mag ik open blijven.”

Burgemeester Arends verwacht andere jaarwisseling

Op bekende overlastlocaties in Naaldwijk, Honselersdijk en Monster hangen opnieuw tijdelijke camera’s voor extra toezicht tijdens de jaarwisseling. ,,We doen alles wat mogelijk is om de jaarwisseling soepel te laten verlopen.”

CPC verhuist naar het najaar

De CPC Loop gaat volgend jaar door! Niet in het voorjaar zoals normaal gesproken, maar in september. Het is een eenmalige verhuizing, vanwege de coronacrisis.

