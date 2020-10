Gemist? Bezoeken van verpleeghuizen moet blijven kunnen en twee 3FM Awards voor rockband DI-RECT

Lees terug | Testlocatie in Zoetermeer opent maandag en 21 instellingen mogen meer dan 30 bezoekers ontvangen

Premier Rutte kondigde afgelopen maandag extra maatregelen aan om het coronavirus tegen te gaan. Zo mogen er minder mensen in één ruimte zijn en is er nu een ‘dringend advies’ om mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes. Hoe gaan Den Haag, Delft, Westland en Zoetermeer om met de nieuwe maatregelen. Je leest er alles over via ons liveblog. Lees hier alles van vandaag terug.

Topvrouw HMC is agressie zat en zet beveiliging in

Natuurlijk is het ontzettend vervelend als een coronapatiënt uit Den Haag wordt overgeplaatst naar Groningen, zegt Ingrid Wolf, topvrouw van HMC. Maar het is noodzaak want de ziekenhuizen liggen alweer ‘ramvol’ en agressie tegen verpleegkundigen of een advocaat op het ziekenhuis afsturen is onaanvaardbaar.

Bezoeken van verpleeghuizen moet blijven kunnen, wel mét mondkapje

Het afsluiten van de verpleeghuizen om corona buiten de deur te houden, zoals afgelopen voorjaar gebeurde, dat wil niemand meer. Ook al sluipt het virus tijdens de tweede golf toch weer de zorginstellingen binnen, bezoek moet zoveel mogelijk kunnen.

Opa Bert en Oma Nel winnen dankzij kleinzoon Jeroen 10.000 euro

,,Ik ben helemaal niet zo huilerig”, zegt Bert den Heijer, maar wel nu hij met zijn vrouw Nel dankzij zijn kleinzoon 10.000 euro heeft gewonnen. De Staatsloterij beloont het gouden echtpaar voor hun jarenlange en belangeloze inzet voor anderen.

Online themalied in plaats van volle schouwburg: De Betovering opent dit jaar nét even anders

Normaal heeft de aftrap van De Betovering, het jaarlijkse kunstfestival in de herfstvakantie voor kinderen tot 12 jaar, plaats in een afgeladen schouwburg. Een volle theaterzaal zit er nu niet in, maar dankzij een liedje kan tóch elk Haags kind meedoen.

Twee 3FM Awards voor rockband DI-RECT

DI-RECT is gisteravond bekroond met twee 3FM Awards. De rockband kreeg de prijzen voor beste track en beste livestream uitgereikt in het Patronaat in Haarlem.

Slachtoffer fataal ongeluk Huis te Landelaan is 64-jarige Rijswijkse

Het slachtoffer van de fatale aanrijding donderdagmiddag op de Huis te Landelaan in Rijswijk is een 64-jarige vrouw uit deze plaats. Dat laat de politie vandaag weten. De voetgangster werd aangereden door een auto op de kruising met de Volmerlaan.

Zoetermeerse stalkte buurman, maar krijgt geen straf van rechter: ‘Mijn uitspraak gaat helemaal niets oplossen’

De Haagse politierechter heeft een 57-jarige Zoetermeerse schuldig bevonden aan het stalken van haar buurman door onder andere hard met ramen en deuren te slaan, wierook in de tuin te branden, lawaai te produceren met de vuilnisbak en haar stofzuiger stationair te laten draaien in de tuin. De rechter vond het echter niet zinvol om een straf op te leggen: ,,Mijn uitspraak gaat helemaal niets oplossen”, zei de magistraat al voordat hij na een lange zittingsdag zijn vonnis velde.