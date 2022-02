Gemist? Bezorgers Getir betrokken bij slaande ruzie en bewoners verpleeghuis al week zonder warm water

Bezorgers Getir betrokken bij slaande ruzie met automobilist

Bezorgers van boodschappendienst Getir zijn woensdagavond betrokken geweest bij een slaande ruzie in Den Haag. Op beelden is te zien hoe bezorgers in werkkleding ruzie maken met mensen in een geparkeerde auto. Ook wordt er meerdere keren tegen het voertuig geschopt. De betrokken bezorgers zijn op non-actief gesteld door Getir.

Bewoners verpleeghuis al week zonder warm water, maar inspectie vindt het niet zorgwekkend genoeg

Een goede douchebeurt zit er voor de bewoners van dit verpleeghuis al dagen niet in. Ze moeten het al zeker een week zonder warm water doen. Ondanks stevig klagen is het probleem nog steeds niet opgelost. Ook de Gezondheidsinspectie slaat er niet op aan omdat het niet ‘tot direct overlijden leidt’.

Godfather Piet S. laat zich voor het eerst zien: ‘Hij kan amper lopen en is met pensioen’

Hij staat bekend als de godfather van de soft- en harddrugshandel, maar nadat hij tientallen jaren een criminele organisatie aanstuurde zegt Hagenaar Piet S. (65) nu écht met pensioen te zijn. Vanochtend liet hij zich voor het eerst zien in de Haagse rechtbank. ,,Feit is dat Piet S. amper kan lopen, laat staan vluchten.”

Westlander Hans strijdt al acht jaar voor gerechtigheid na MH17: ‘Kille houding Rusland is pijnlijk’

Enkele tientallen demonstranten verzamelden zich donderdagochtend voor de Russische ambassade in Den Haag. Zij hoeven niet op een reactie te wachten, waarschuwt Westlander Hans de Borst. Al acht jaar lang stuit hij op onverschilligheid van Russische diplomaten nadat hij zijn dochter verloor op vlucht MH17. ,,Doodzwijgen is de tactiek die ze blijven aanhouden.”

Den Haag wil van Gazprom-gas af: ‘Onacceptabel dat we Russische invasie in Oekraïne financieren’

Den Haag wil van het Gazprom-gas af nu Rusland is binnengevallen in Oekraïne. Verschillende partijen pleiten ervoor om zo snel mogelijk over te stappen naar een gasleverancier buiten Rusland.

Gaat de Scheveningse Pier plat? Geen gek idee: ‘Het voelt nu als een container boven zee’

De Pier is karakteristiek voor Scheveningen, maar de uitstraling laat te wensen over. Sloop van de Pier dreigt en dat brengt investeerders aan het twijfelen. Immers, de Pier rammelt aan alle kanten, de bezienswaardigheden lijken dicht en afzetlinten wapperen in de wind.

Woningbouw in Den Haag op stoom, maar op korte termijn niet genoeg: ‘We bouwen wat we kunnen’

De woningbouw in Den Haag komt op stoom, maar wethouder Martijn Balster heeft toch een dubbele boodschap voor de meer dan honderdduizend mensen die al jarenlang op de wachtlijst staan voor een sociale woning. We bouwen wat we kunnen, maar het zal op korte termijn nog niet genoeg zijn.

In het ideale studentenhuis hoeft niemand zich eenzaam te voelen

Op de Markt in Delft is een huiskamer nagebouwd. Een groepje studenten geniet van de voorjaarszon, drinkt koffie uit de thermoskan en speelt een potje van het populaire dobbelspelletje Qwixx. Op tafel liggen paaseitjes en sinaasappelen.

Vuurwerkfestival Scheveningen dit jaar op meerdere plekken in badplaats

Scheveningen pakt deze zomer groot uit tijdens het Internationaal Vuurwerkfestival in de badplaats. Zo zal er dit keer niet op één, maar op vier plekken langs de kust vuurwerk worden afgestoken. De initiatiefnemers willen hiermee zorgen dat bezoekers op meerdere plekken kunnen genieten van de show.

Zoetermeer heeft eigen stadstegel: ‘Mandelabrug? Dat is een icoon voor mensen buiten de stad’

De watertoren, Oude Kerk en koepeltjeswoningen wel, de Mandelabrug en SnowWorld niet. Na steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam heeft nu ook Zoetermeer een eigen stadstegel. Maar welke iconen horen daarop?

Handballer Tim Frenk bestuurt bij de Holland America Line schepen van 100.000 ton: ‘Een machtig gevoel’

Navigeren, laveren, manoeuvreren. Tim Frenk (26) kan het allemaal. Niet alleen als handballer bij eredivisionist WHC/Hercules, maar ook als toekomstig stuurman op een schip van de Holland America Line. Een verhaal over Caribische zandstranden en fit blijven aan boord van de Ms Rotterdam.

Delfland gaat alternatief voor waterzuivering tuinders verder uitwerken

Het Hoogheemraadschap van Delfland gaat een andere techniek voor de collectieve zuivering van water in Westland verder uitwerken.

Patserwoningen op de Pier, je verzint het niet

Patattoeristen, bah. Wat heb je d’r aan. Armoedig volk geeft een armoedige uitstraling. Scheveningen krijgt jaarlijks meer bezoekers dan de Efteling, zeggen de cijfers. De vraag is of ze dezelfde plezierige ervaring hebben.

Supermarktketens verliezen rechtszaak over Connexxion-terrein: verkoop van de baan

De supermarktketens Aldi en Hoogvliet hebben een rechtszaak verloren over de bouw van twee nieuwe filialen op het voormalige Connexxion-terrein aan de Laan van Vredestein. Ze eisten dat de eigenaar van het terrein, BPD B.V., met hen verder zou onderhandelen over de verkoop van het terrein. De rechter in Den Haag vindt dat de eigenaar dat niet hoeft.

Dit is de meest versteende wijk van Delft: ‘Heel moeilijk om te vergroenen’

Op een boomstronk op de hoek van de Van Gaalenlaan en de Sint Olofsstraat staat een vogelhuisje, hangt een bakje met prille voorjaarsbloemen en tikt een pluchen mus tegen de dode stam. Welkom in de meest versteende buurt van Delft!

Ex-rapper en voormalig model is bij Westlandia weer doelman: ‘Wie het niet redt, valt in een gat’

Doelman Bob van der Hoek (26) kende geen zenuwen toen trainer Cesco Achterberg hem vertelde dat hij in de competitiewedstrijd tegen HSC’21 (1-0) voor het eerst bij derde divisionist Westlandia onder de lat zou staan. Met een aantal prima reddingen had het voormalige model én rapper een belangrijk aandeel in de eerste zege in 162 dagen.

