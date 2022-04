Gemist? Bij dit Westlandse bedrijf mogen sollicitanten géén cv sturen en onvrede over maatregelen Invictus Games

Van wieg tot graf Toos was bij leven al een legende: ze zei wat ze dacht en dat was lang niet altijd keurig

Toos van der Drift was bij leven al een legende. Iedereen in Den Hoorn kende haar. Ze was nog maar een baby toen haar vader tijdens zijn werk als verhuizer, door een ongeval met een vrachtwagen, overleed. Haar moeder bleef achter met vier kleine kinderen: Toos en haar drie oudere broertjes. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van: Toos van der Drift – van der Spek (9 september 1928 – 23 december 2021).

