Gemist? Bittere strijd om vestiging Lidl in Torenstraat en eindelijk flitspaal op racebaan naar het strand

Rijswijk controleert overtredingen voorlopig op ‘ouderwetse manier’

De scanauto die in Rijswijk auto’s controleert op parkeerovertredingen gaat voorlopig niet de weg op. Er zijn problemen geconstateerd met het parkeersysteem, laat de gemeente weten. Tot de problemen zijn verholpen gaan toezichthouders weer de straat op om handmatige controles te doen.

Eindelijk een flitspaal op de racebaan naar het strand

De Haagse ‘racebaan naar het strand’ wordt beknot. Met een flitspaal op de Waldeck Pyrmontkade hoopt het stadsbestuur het gevaar en het lawaai van de racende auto’s eindelijk in te kunnen dammen. Tot opluchting van de buurbewoners die al jaren strijden tegen de alsmaar groeiende overlast.

Bittere strijd om vestiging Lidl in Torenstraat

Een petitie voor de vestiging van een Lidl in de Torenstraat is door buurtbewoners meer dan 500 keer getekend. Maar pandeigenaar Karel Landman (75) mag niet verhuren aan de super vanwege het laden en lossen. ,,Terwijl busjes af en aan reden toen muziekhandel Rock Palace er nog zat.”

Pien Dicke werd drie jaar geleden aan haar hart geopereerd

Het gaat enorm hard met hockeyster Pien Dicke. De 21-jarige hockeyster uit Den Haag (ex-KZ en ex-HDM) maakt een grote kans om met favoriet Oranje naar de Olympische Spelen te gaan. En dat terwijl ze, met de dramatische gebeurtenis van Abdelhak Nouri vers in het achterhoofd, drie jaar geleden een hartoperatie onderging.

Code geel in het hele land, voor het eerst sinds jaren weer een witte Pasen

Het hing al even - letterlijk - in de lucht, maar vanochtend kwam er daadwerkelijk sneeuw uit de lucht. Daarmee heeft Nederland voor het eerst sinds jaren een witte Pasen. De laatste keer was in 2013. In de loop van de dag volgt ook de rest van het land.

Rookwolken in de verre omtrek: bestelbusje uitgebrand op A13

Een bestelbus is gisteravond uitgebrand op de afrit van de A13 naar Delft Noord. De rookwolken van de brand waren in de verre omtrek te zien, meldt calamiteitensite District8.

Mason (9) had als baby leukemie, nu haalt hij duizenden euro’s op voor KiKa

Zes weken oud was Mason, toen hij de diagnose leukemie kreeg. De roze wolk van zijn ouders veranderde van de ene op de andere dag in een zwarte. Negen jaar later haalt hij duizenden euro’s op voor KiKa. ,,Zij hebben ooit onderzoek gedaan naar de leukemie die hij had, daardoor is hij er nu nog.’’