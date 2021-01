Gemist? Bizons eten ‘koninklijke’ kerstbomen op en blijven Poolse arbeiders weg door nieuwe wet?

Overlast in parkeerga­ra­ge De Zeeheld: ‘Waarom nog niet in gebruik?’

16:00 De eerder door de gemeente gekochte parkeergarage De Zeeheld aan de Prins Hendrikstraat, die nog steeds niet is geopend, trekt de laatste tijd veel overlast aan. De VVD in Den Haag maakt zich daar zorgen over en wil weten waarom de garage nog steeds niet in gebruik is en hoe lang dat nog gaat duren.