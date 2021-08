Gemist? Blauwalg blijft plaag voor zwemmers in buitenwater en prikacties bij hogescholen

40 miljoen voor vergroening

Maar liefst veertig miljoen euro steekt Den Haag in het verfraaien van het gebied langs station Hollands Spoor. Met het geld wordt het zogenoemde HS Kwartier veel groener gemaakt en meer geschikt voor fietsers en wandelaars.

Vicieuze cirkel bij ADO

ADO Den Haag heeft haar hoop momenteel gevestigd op Groep Lentze en Jol. Maar of de coalitie van Haagse geldschieters de aandelen van de club snel overneemt, is maar zeer de vraag. Het overnameproces zit in een vicieuze cirkel.

MS-patiënt Claudia wil met riskante stamceltherapie starten

Nederlandse neurologen zijn sceptisch maar als het aan de buren, de bakker en de slijter van de Vruchtenbuurt ligt, krijgt MS-patiënt Claudia Nooitgedacht stamceltherapie.

Prikacties bij hogescholen

Het hoger onderwijs is ‘ontzettend blij’ dat de scholen weer open kunnen. Wel hopen ze dat zoveel mogelijk studenten en medewerkers zich laten vaccineren. Daarom staan er prikacties op touw. ,,Het wordt nooit meer zoals het was.”

Blauwalg blijft plaag voor zwemmers

De roep van buitenwater als de Delftse Hout (Delft) en de Dobbeplas (Nootdorp) is zomers groot, maar daar heeft de blauwalg geen boodschap aan. Hoogheemraadschap van Delfland probeert continue hier wat aan te doen en zet mogelijk zelfs speciale klei in om zwemwater schoon te houden.

Politiecommissaris Hanneke: ‘Ik vond Afghaanse meisjes zeer levendig, ze wilden arts of advocaat worden’

Hanneke Lukács, commissaris van politie bij de Landelijke Eenheid en op missie geweest in Afghanistan, heeft inmiddels vele namen voorbij zien komen van Afghanen met wie de Nederlandse politie in dat land heeft samengewerkt. Herkenning betekent een stap verder voor de Afghanen in het toelatingsproces voor Nederland. ,,Ik ben blij met elke positieve bevestiging die ik kon geven.”

OM: Zes minderjarigen betrokken bij geweld dat uiteindelijk tot dood Myron (17) leidde

Een ‘drillrapconflict’ tussen zes tieners en zes twintigers heeft volgens het OM geleid tot de steekpartij waarbij de 17-jarige Hagenaar Myron om het leven kwam.

Genoeg deelvoertuigen, maar niet allemaal gebruiksvriendelijk

Het is tweeënhalf jaar geleden dat de eerste deelscooter verscheen in Den Haag. Inmiddels zijn er verschillende aanbieders van deelvoertuigen bijgekomen. Welk vervoermiddel is het goedkoopste? En het handigst? Verslaggeefster Christy Dollen neemt de proef op de som.

Fietstocht met kijkje achter de schermen bij bakkerij en boerderij

De open dag in de vernieuwde winkel en bakkerij van Vreugdenhil in Maasdijk was drie jaar geleden zó’n succes dat besloten werd nog eens iets voor de klanten te organiseren. Dat wordt op zaterdag 28 augustus een fietstocht tussen de bakkerij in Maasdijk en boerderijen in ‘t Woudt en Schipluiden: Bakker en Boer de tour.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.