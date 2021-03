Gemist? Blije kappers weer aan het werk en gemeente gaat de strijd aan met agressieve honden

Gemeente gaat de strijd aan met agressieve honden

De gemeente werkt aan een zogeheten bijtprotocol met maatregelen die gelden als een hond iemand bijt. Hoe vaak dat gebeurt in Den Haag is niet bekend. Verder worden kennels aangepast, zodat agressieve honden minder prikkels krijgen.

Hagenaar (77) overleden die met auto te water raakte bij Scheveningse haven

De man die vorige week in een auto in het water bij de Scheveningse haven terechtkwam, is overleden. Dat meldt de politie vandaag. Het gaat om een 77-jarige Hagenaar.

Delftse coronapriklocatie gaat voorlopig niet open

De priklocatie aan de Mozartlaan is zo goed als gereed, maar gaat aanstaande maandag, zoals aanvankelijk de bedoeling was, toch niet open. Ondertussen maken 80-plussers zich ernstig zorgen om het halen van de coronavaccinatie.

Kapsters zijn blijer dan blij

Kapsters Linda en Patricia wisten als eerste dat zij weer aan de slag mochten, maar hardop juichen deden zij niet. Dat vonden de twee niet eerlijk tegenover de masseuse en schoonheidsspecialiste met wie zij een pand aan de Keenenburgweg in Schipluiden delen. Nu gebleken is dat ook zij vanaf vandaag hun vak weer mogen uitoefenen, is de blijdschap compleet.

Gloednieuwe kapsalon Haarvisie in Wateringen mag eindelijk open

Jamal Saoed heeft drie keer 1500 afspraken moeten verzetten en is daarom dolblij dat hij vandaag eindelijk klanten mag gaan knippen in zijn gloednieuwe vestiging van kapsalon Haarvisie in de Herenstraat in Wateringen.

‘Het ergste wat je kan overkomen’

De paardenwereld is in rep en roer door de zeer besmettelijke virusziekte rhinopneumonie, waardoor in Valencia vier wedstrijdpaarden zijn gestorven. Menner IJsbrand Chardon, veertienvoudig wereldkampioen vierspan uit Schipluiden, is ernstig bezorgd over de situatie.

Van Wieg Tot Graf

Ze was de rots in de branding van zeven staatssecretarissen op Defensie. Als een waakhond beschermde ze haar ‘stas’. Van sterren en strepen op de mouw was ze niet onder de indruk. In de rubriek Van wieg tot graf het levensverhaal van Ineke de Jager (12 juli 1941 – 26 januari 2021)

875 liter aceton en 200 kilo caustic soda

Alles wijst er volgens het OM op dat er in een woning aan de Jadehorst flink wat drugs werden geproduceerd. ,,De lege verpakkingen in de woning duiden erop dat er naar schatting 100 kilo pure cocaïne moet zijn verwerkt.” De 33-jarige Colombiaan, die tijdens een politie-inval in de woning werd aangehouden, hoorde vandaag twintig maanden cel tegen zich eisen.

Ze zijn er klaar voor in de Zoetermeerse ‘kappersstraat’

In de Zoetermeerse straat met de meeste kappers, de Dorpsstraat, maken de salons zich op voor een stormloop. Ze willen maar wat graag korte metten maken met die coronacoupes.

Nog geen oplossing voor Haagse moslims die hier begraven moeten worden

Ruim een jaar na de uitbraak van het coronavirus is er, tot ongenoegen van islamitische organisaties, nog steeds geen oplossing voor Haagse moslims die hier begraven moeten worden.

