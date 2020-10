Gemist? Bliksem slaat in dak van woning en huisartsen selecteren niet op leeftijd bij de griepprik

Help! Waar kunnen we in grote stad nog naar het toilet tijdens corona?

In veel steden is al een groot tekort aan openbare toiletten, maar door corona is het vinden van een toilet helemaal een drama.

Fiets je elke dag over een druk kruispunt? Dat wordt anders als dit bord er staat

Bij straten en pleinen in Den Haag die verbeterd worden voor fietsverkeer, worden voortaan borden geplaatst. Daarmee wordt aangegeven dat de gemeente daar aan de slag gaat om het voor fietsers veiliger te maken. Zoals vandaag bij het Valkenbosplein, waar al een aantal weken hard gewerkt wordt, onder meer voor gebruikers van de tweewieler.

Huisartsen selecteren niet op leeftijd bij de griepprik

Een ding is zeker: huisartsen gaan niet zelf de rijen wachtenden op de griepprik langs om te vragen of ze wel 70 of ouder zijn en daarom voorrang krijgen bij de vaccinatie. Dat zegt de voorzitter van de huisartsenvereniging in Den Haag en omgeving in reactie op het ‘moreel appel’ dat staatssecretaris Blokhuis doet aan gezonde zestigers.

Wognumstraat afgezet in onderzoek naar dood van vermiste Gita (35)

De Wognumstraat in Den Haag is vandaag opnieuw de plek van onderzoek door rechercheurs. Gisteren werd bekend dat het lichaam dat afgelopen weekend in een woning in die straat werd gevonden van de vermiste Gita Reyers (35) is.

‘Schilderswijkvoorstelling’ The Nation trekt volle zalen in de Zweedse stad Göteborg

Het toneelstuk The Nation van Het Nationale Theater heeft een Zweedse versie gekregen. Afgelopen weekeinde ging het stuk, geschreven door artistiek leider Eric de Vroedt, in première in het Backa Teater in Göteborg.

Bewoner van door bliksem getroffen huis: ‘Ik heb een engeltje op mijn schouder gehad’

De schrik zit er goed in bij de bewoners van de Watersnip in ’s-Gravenzande. De bliksem sloeg vannacht in in een dak van een rijtjeshuis. De nok raakte beschadigd en auto’s werden getroffen door vallende dakpannen. ,,Het was echt een verwoestende knal.”

Sinterklaas is nog niet eens in het land, toch smachten we al naar Kerst

Nu een uitgebreid kerstdiner met familie en vrienden, een luxe kerstborrel met collega’s of een grootschalige kerstviering in de kerk er niet in zitten, valt Kerst thuis bij heel veel mensen extra vroeg. Kijk om je heen en de kerstverlichting knippert je al tegemoet in huizen, tuinen en vanaf balkons.

