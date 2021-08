Gemist? Blind zijn, maar in de roos schieten met een geweer: Jan kan het! En komt er een nieuwe Pier?

Blind zijn, maar in de roos schieten met een geweer: ‘ome Jan’ flikt het in Loosduinen

Blind zijn en met een geweer in de roos schieten. Jan van Asten (76) van Schietclub Loosduinsche Burgerwacht flikt het in Loosduinen. ,,Het zit hem in de oortjes.” Je leest hier meer.

Gaan verdachten vrijuit bij sluiting van het Libanon Tribunaal (STL) in Leidschendam?

Het Libanon Tribunaal (STL) in Leidschendam verkeert al langer in zwaar weer. Wat betekent de geldnood voor de strafzaken? Gaan verdachten vrijuit bij sluiting van het tribunaal?

Laatste groet van Haagse Stationsbuurt met erehaag voor hun bloemiste Janet (51): ‘Een waardig afscheid’

Indrukwekkend. Dat is het afscheid van de bloemiste Janet (51) door haar Stationsbuurt te noemen. Een paar honderd buurtbewoners verzamelden zaterdag rondom het Huygenspark in Den Haag om met een erehaag een laatste groet te brengen. Ze stierf vorige week na een aanrijding in ‘s-Gravenzande.

Sjaak Bral houdt niet van terugblikken, maar doet het lekker toch in jubileumshow: ‘Het was sprokkelen geblazen’

Zijn eerste theatershow, 25 jaar geleden, was geen onverdeeld succes. ,,Voluit op je bek gaan is ook vooruitgaan”, zegt Sjaak Bral. Zaterdagavond speelt de rap van de tongriem gesneden Haagse komiek twee keer zijn jubileumprogramma in het Zuiderparktheater. Je leest hier meer.

Nieuwe plannen voor Pier in Scheveningen: ‘Er moet iets komen dat geld oplevert’

Het is hoogseizoen, maar het loopt geen storm bij de Pier. Het restaurant is leeg. Rendabel is het al lange tijd niet meer. De eigenaar heeft nieuwe plannen. Een serieuze optie is de bouw van een nieuwe Pier.

Hans rijdt niet in zijn slee, hij zwééft: ‘Ik wil dat alles aan deze auto origineel blijft’

Zijn vader had een bedrijf in rouw- en trouwvervoer in Leiden en als jonge jongen vond Hans de Jong (74) vooral diens paarden met koetsen interessant. Totdat een witte Cadillac Fleetwood ‘uit de vloot’ in de garage stond te verstoffen en Hans dacht: die slee, die wil ik wel. Wij spraken hem voor de rubriek Mijn Allessie.

Schrijfster Gertrude Lok verruilt het dure Den Haag voor het ruimtelijke en goedkopere Zweden

Gertrude Lok verkoopt haar dubbel bovenhuis aan het Goudenregenplein in Den Haag. Om haar schrijverscarrière een kickstart te geven, verhuist ze naar het ruimtelijke, rustige en betaalbare Zweden.

Pas op! Oplichters komen ‘even sprayen tegen corona’ bij je thuis, maar nemen je portemonnee mee

Oplichters houden geen vakantie. Op verschillende plekken in de regio Den Haag doken afgelopen week babbeltrucs op. Populair deze zomer is: ‘Mogen we even spuiten tegen corona?’ Je leest hier waarom je op moet passen.

