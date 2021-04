Gemist? ‘Bloeddorstige’ rottweiler bijt 6-jarige Ben en ziekenhuizen op scherp voor Pasen

Den Haag opent tegenaanval op succesvolle Mall

Het Haags gemeentebestuur gaat jaarlijks bijna een miljoen euro uittrekken om Den Haag aantrekkelijker te maken voor het winkelend publiek. Er wordt vooral ingezet op lokale ondernemers, mooiere, schonere en veiligere winkelgebieden en een goede mix van horeca en winkels.

Ziekenhuizen op scherp voor Pasen

Ziekenhuizen staan op scherp voor de nieuwe stroom vooral jongere corona patiënten, dit paasweekend en daarna. ,,Er zijn heel véél jonge mensen besmet en met een aantal gebeurde hele nare dingen.”

Vraag bij het nieuws

De Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer deed deze week een hoop stof opwaaien. Op persoonlijke titel zette hij een handtekening onder een coffeeshop-petitie en ging daarmee in tegen het beleid van zijn eigen stadsbestuur. Maar wat is daar eigenlijk op tegen?

‘Bloeddorstige’ rottweiler bijt 6-jarige Ben

De tirannieke blik van de losgeslagen rottweiler die zijn tanden vastzet in het beentje van zijn 6-jarige zoontje staat nog zo op zijn netvlies. Een rondje fietsen met zijn twee kleintjes in het Nootdorpse Bieslandse Bos draaide uit op een nachtmerrie die, een week later, nog steeds niet over lijkt te zijn. Peter van Schie wil dat niemand ooit nog iets soortgelijks hoeft mee te maken in Nederland.

Deze ‘paparazzi-woning’ is het meest gefotografeerde huis van Delft

Lydian de Leede en Jan Groenendijk wonen in hét huis met de groene gevel. Het is zo populair, dat de Delftenaren spreken over een ‘paparazzi-woning’.

Steun voor oproep openen terrassen

De oproep van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema om op een verantwoorde manier de terrassen en andere buitenruimtes te heropenen, krijgt steun van Haagse burgemeester Jan van Zanen. Hij laat via zijn woordvoerder weten dat hij de buitenruimtes geleidelijk willen openstellen, mits dat veilig kan.

Man overleden na arrestatie

Een Haagse man is vannacht in het ziekenhuis overleden nadat hij tijdens zijn arrestatie woensdagmiddag onwel was geworden. De Rijksrecherche is een onderzoek gestart naar het overlijden.

Winnend kunstwerk

Het tweeënhalve meter grote kunstwerk (dis)connectie van Maud Ramaekers heeft de regionale wedstrijd Quarantainekunst gewonnen. Uit de 75 inzendingen verkoos een vakjury haar breiwerk van elektriciteitsdraden tot Beste Kunstwerk Regio Haaglanden 2021.

Interview Roos Padmos

Roos Padmos (41) is sinds vorig jaar dé spreekbuis als het gaat om de overlast in Scheveningen. Als zij zich ergens in vastbijt laat ze niet meer los tot het is opgelost. Opgepast dus als dit weekend blijkt dat de plannen om de overlast terug te dringen, niet werken. Alleen tegen de tumor in het hoofd van haar man kon ze niet op.

