Gemist? Bloem van Teun gaat de hele wereld over en Haagse horeca sluit zich niet aan bij landelijk protest

Meevaller voor darter Maik Kuivenhoven

Darter Maik Kuivenhoven begint vandaag met frisse moed aan een nieuw seizoen. Vanwege een onvoorziene meevaller hoefde de Westlander anders dan Raymond van Barneveld niet naar Q School om zijn tourkaart terug te winnen.

Hagenaar (26) die met ADO-logo op uniform tegen IS zou hebben gevochten, ontkent

Met naast het embleem van de Koerdische YPG-militie ook het logo van ADO Den Haag op zijn uniform zou Hagenaar R.K.(24) in Syrië tegen de jihadistische IS-strijders hebben gevochten. Het OM wil hem een jaar achter de tralies hebben. Zelf zegt hij dat was afgereisd naar het door oorlog verscheurde gebied om er een dierenkliniek te openen.

Haagse horeca sluit zich niet aan bij landelijk protest

De terrassen in de stad blijven dicht op 2 maart. De Haagse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland is solidair met de 65 afdelingen van de KHN die elders in het land uit protest tegen de lockdown hun terrassen die dag opendoen, maar haakt niet aan. Aldus Maarten Hinloopen, voorzitter van de Haagse afdeling.

Haagse bloem gaat de wereld over

Zijn foto van een aster ging de wereld over, zonder dat iemand het doorhad. Teun Spaans maakte in 2004 een foto in een Haags park en plaatste die op Wikipedia. Gemiddeld werd de foto 78 miljoen keer per dag opgeroepen. ,,Ik wou dat het allemaal fans van me waren.”

Een beetje vreemd, maar wel heel lekker

De oud sportmakkers van Quick hebben meer in hun mars. Ze kunnen ook koken en scoren vette punten met hun sjieke Haagse kapsalon. Die is een beetje vreemd, maar wel heel lekker. We haalden vandaag eten bij Not Out voor de rubriek Halen en Brengen.

Extra studieplekken

Een flink aantal studenten kan volgende week weer terecht in de gebouwen van TU Delft. De universiteit creëert namelijk zo’n 750 extra ‘coronaproof’ studieplekken, die ‘veilig’ kunnen worden gebruikt. Dat werd ook wel tijd, vinden veel studenten.

Haagse nazi-roofkunst

Kunstmuseum Den Haag zou weleens een paar belangrijke werken kunnen verliezen. Tekeningen van Jan Toorop, een schilderij van George Breitner en een topstuk uit de Haagse zilvercollectie liggen ter beoordeling bij de landelijke commissie voor roofkunst uit nazi-Duitsland. Directeur Benno Tempel is enigszins ongedurig: ,,Onrecht moet goedgemaakt worden. Zonder mitsen en maren.’’

Middelbare scholen gaan weer open

Ze mogen weer. Eindelijk. Op de François Vatelschool in Den Haag heerst een juichstemming. ,,Je kan geen soep koken via een beeldscherm.” En ook in Westland zijn ze bij. Westlandse leerlingen gaan volgende week met de helft van hun klasgenoten naar school. De rest van de tijd volgen ze online onderwijs en geldt er in de school een streng 1,5 meter-afstandsbeleid.

