Gemist? BN'ers massaal naar Wateringen voor illegale knipbeurt opnieuw rellen in Schilderswijk

Opnieuw rellen in Haagse Schilderswijk

Opnieuw is het onrustig in de omgeving van het Hobbemaplein in de Haagse Schilderswijk na een nieuwe oproep op sociale media om te demonstreren tegen de avondklok. De politie is massaal uitgerukt en heeft al meerdere aanhoudingen verricht.

Blijdschap om heropening operatiekamers

Na maanden van uitstel door de coronacrisis worden deze week in HMC Bronovo de eerste mensen geopereerd aan onder meer heupen, knieën en kaken. Tot enorme blijheid van patiënten, dokters en zorgmedewerkers.

Influencer MoElJackson voelt zich niet verantwoordelijk voor rellen in Schilderswijk

Influencer MoELJackson (19) voelt zich totaal niet verantwoordelijk voor de rellen zondagavond in de Schilderswijk. De Hagenaar, ooit leerling in de klas van Mark Rutte, deed via Snapchat een oproep om in die wijk te demonstreren tegen de coronaregels. Een protest dat snel ontspoorde.

BN’ers massaal naar Wateringen voor illegale knipbeurt

De Wateringse kapper van bekend Nederland is aan zijn eigen roem ten onder gegaan. Zijn haarstudio aan de ‘s-Gravenzandseweg is na een filmpje van zangeres/rapper Famke Louise door de politie binnengevallen. ,,Het staat hier vol met dikke auto’s, van Porsches tot McLaren’s.”

Billenknijper joeg vrouwen angst aan in tramlijn 2

Een billenknijper maakte maandenlang tramlijn 2 in Den Haag onveilig. Hij heeft mogelijk meer dan tien vrouwen aangerand, maar ze deden niet allemaal aangifte. ,,Het is moeilijk om me in te houden”, zei verdachte Hamza A. maandag in de Haagse rechtbank. De vrouwen durven niet meer in het ov. Het OM eiste tbs tegen de man.

100.000 xtc-pillen in oude groentewinkel in Vruchtenbuurt

Meer dan 100.000 xtc-pillen werden vorig jaar juli aangetroffen bij de voormalige groentewinkel aan de Vlierboomstraat in Den Haag. Een half jaar na die inval door de politie, komen de verdachten vandaag vrij uit voorarrest.

Kindertekeningen over corona op Mandelabrug

De tekeningen die Zoetermeerse kinderen opstuurden naar de burgemeester tijdens de eerste coronagolf, zijn dit voorjaar te zien op borden langs de toegangswegen en boven de A12. Het Stadsarchief besloot al in het voorjaar om de impact van de coronacrisis op Zoetermeer vast te leggen en vroeg Zoetermeerders filmpjes, foto’s, verhalen en tekeningen van ‘het nieuwe normaal’ in te sturen

