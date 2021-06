Gemist? Boze boeren willen weer demonstreren op Malieveld en spoeddebat over ‘horrorpoller’

Boerenprotest

Duizenden boeren zijn opnieuw van plan op het Malieveld te demonstreren tegen stikstofreductie. Ze zijn woedend over de uitkomsten van een rapport dat in opdracht van het ministerie van landbouw is opgesteld. Gedacht wordt om de landbouw tientallen procenten minder stikstof te laten uitstoten. Dan is het sluiten van boerenbedrijven onvermijdelijk.

Explosie bestelbus vermoedelijk door lekkende gasfles

Bewoners van de Hoogaarsstraat in Scheveningen zijn een dag na de ontploffing van een bus in hun straat de schok nog aan het verwerken. Veel ramen zijn gebarsten en steeds dieper dringt door dat het incident nog rampzaliger had kunnen aflopen. ,,Het is een wonder dat er geen kinderen buiten aan het spelen waren.”

Met haar ‘framerunner’ racet Floor (8) over de atletiekbaan

De ogen van de 8-jarige Floor van der Drift uit Maasland beginnen te stralen als ze vertelt over haar sport: framerunnen: ,,Ik vind het vooral leuk als ik hard ga.” Floor is framerunner bij de Westlandse atletiekvereniging Olympus ’70 in Naaldwijk.

Spoeddebat ‘om einde te maken aan horrorpoller’

De Haagse ‘horrorpollers’ aan de Escamplaan, waar in drie weken tijd al 24 bestuurders hun auto kapotreden, worden op woensdag 14 juli tijdens een spoeddebat in de gemeenteraad besproken.

Deze politieke partijen mengen zich in Haagse gemeenteraadsverkiezing

Een golf van landelijke politieke partijen maakt de oversteek van het Binnenhof naar het andere Den Haag. Na Denk maken ook Volt en Bij1 zich op om zich te mengen in de verkiezingen voor de gemeenteraad volgend jaar maart.

Valentina krijgt vakantiebaan bij ministerie na hulp van minister Grapperhaus

De Haagse Valentina, die dit jaar stage mocht lopen bij het ministerie van Justitie na bemiddeling van minister Grapperhaus, heeft het zo goed gedaan dat ze daar een zomerbaan aan overgehouden heeft. Ook is besloten om andere leerlingen van praktijkschool De Einder in het Transvaalkwartier een stageplek te bieden bij het ministerie.

Strafeis: 6 jaar cel

Een geladen pistool tegen de mond, een gloeiend heet strijkijzer naast zijn gezicht en een schaar om zijn ogen mee uit te steken. Dat was de dank die een Hagenaar vorig jaar van zijn jeugdvriend kreeg toen hij hem hielp met het verhuizen van een hometrainer.

Echtpaar vertroetelt zwanen en hoopt op nieuw nestje: ‘Het was dit voorjaar te koud’

Meester Wim woont op een boot met een mooie, houten vlonder in Den Haag. Elk voorjaar besteden Wim en zijn vrouw Andrea ruimhartig de tijd aan een zwanenpaartje dat er een nest op bouwt. ,,Soms houden de jonkies ons wakker, maar dat kan ons niets schelen.”

Niet alleen afrijden, maar straks hopelijk ook theorie-examen in eigen stad

Afrijden in Zoetermeer kan al sinds 2018 en nu wil de stad ook theorie-examenplek worden. Voor het bromfiets- en autorijbewijs in ieder geval, vindt de politiek. Het CBR staat open voor een gesprek.

‘Reis naar Scheveningen of Westland om te zwemmen’

De wens is er nog steeds, maar een buitenzwembad komt er maar niet in Delft. Of die op korte termijn toch nog wordt gebouwd? Absoluut niet, zegt de gemeente Delft. Want, zo redeneert de stad, Delftenaren kunnen naar zwembaden in omliggende dorpen en steden, of een tripje maken naar het strand in Scheveningen.

OM wil Delftenaren beschermen tegen notoire fietsendief

Het Openbaar Ministerie wil inwoners van Delft beschermen tegen een notoire fietsendief door hem twee jaar vast te zetten. David C. (36) zou al zijn kansen hebben verspeeld door zich niet te melden bij de reclassering toen hij even op vrije voeten was. Maar volgens zijn advocate is er ‘een drang bij de reclassering’ om de man maar snel in de kliniek voor veelplegers te krijgen.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.