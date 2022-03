Gemist? Brand verwoest 100 boten en duizenden mensen demonstreren tegen Russische invasie

Brand verwoest 100 boten in loods op Binckhorst

Een enorme brand in een botenstalling aan de Binckhorstlaan in Den Haag zorgt voor stankoverlast in de stad. Getroffen booteigenaren vinden het een ramp voor de familie die hier al meer dan tientallen jaren met de jachtwerf was gevestigd.

Waterschap worstelt met stop op Russisch gas

Het Hoogheemraadschap van Delfland zit flink in de maag met een contract met de Russische gasgigant Gazprom. Met het geld dat het waterschap aan Gazprom betaalt, financiert president Vladimir Poetin indirect de invasie van Rusland in Oekraïne.

Poppodium Boerderij wil groeien, maar waar?

Wat wereldhits als The night you murdered love, Every time I think of you, Wild horses en Ruthless queen gemeen hebben? Ze klonken in poppodium De Boerderij in Zoetermeer. De vraag is hoe lang dat nog kan, want de onzekerheid over de toekomst van De Boerderij groeit.

Spanningen in een van de meest dichtbevolkte wijken van Nederland nemen toe

Het broeit al enkele jaren in Transvaal, een van de meest dichtbevolkte wijken van Nederland. De spanningen in de Haagse buurt tussen de huidige bewoners, veelal (klein)kinderen van de eerste gastarbeiders, en duizenden nieuwe Oost-Europese arbeidsmigranten lopen steeds verder op. Er zijn zelfs al vechtpartijen uitgebroken. ,,Je ziet dat de geschiedenis zich herhaalt.’’

Nieuwe strijd om behoud veilingklok

De veilingklok in Westland lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. FloraHolland kondigt aan dat de coöperatie direct na de zomer wil beginnen met het landelijk veilen van planten. Dit betekent dat het totale aanbod van planten in Aalsmeer en Naaldwijk op dagelijkse basis in één veilschema wordt samengevoegd. De verkoop is digitaal.

Duizenden mensen protesteren met groot vredesteken tegen Russische invasie

De Koekamp verdrinkt haast in een zee van blauwe bordjes met de boodschap ‘Stop de oorlog’. Zo’n tweeduizend mensen nemen deze zaterdagmiddag de moeite om in Den Haag te protesteren tegen de Russische inval in Oekraïne.

Haagse huizen miljarden meer waard

Benoordenhouters zijn wel wat luxe en rijkdom gewend, maar als ze horen dat de waarde van de koopwoningen in hun wijk in 8,5 jaar met 1,9 miljard euro is gestegen, dan happen ook zij even naar adem. Bureau Calcasa rekende uit dat het voor heel Den Haag gaat om 23 miljard.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.