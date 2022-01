Gemist? Bureautjes die profiteerden van Toeslagenaffaire aangepakt en winkels zaterdag hoe dan ook open

Schimmige bureautjes die profiteren van gedupeerden Toeslagenaffaire aangepakt door Tweede Kamer

De VVD wil opheldering van de staatssecretaris van Financiën over de praktijken van schimmige tussenpersonen, die een slaatje proberen te slaan uit het leed van toeslagenouders. Ook willen de liberalen, die deze praktijken onacceptabel vinden, weten wat de staatssecretaris hier aan gaat doen.

Ondernemers pikken het niet meer: winkels gaan zaterdag hoe dan ook open

Veel winkeliers in Den Haag staat het water aan de lippen. Zij gooien daarom komende zaterdag uit protest hoe dan ook hun winkels open. De ondernemers, die de afgelopen twee jaar met meerdere lockdowns zijn geconfronteerd, zijn wanhopig. ,,Dit moet ophouden nu, het stopt gewoon niet.’’

Voor het eerst meer plek in ziekenhuizen voor niet-coronapatiënten: ‘Onzeker wat nog komt’

Ziekenhuizen hebben weer wat ruimte om ook mensen met andere ziekten dan corona te behandelen. Dat kan omdat minder coronapatiënten zo ziek zijn dat ze een ziekenhuisbed nodig hebben. Mensen met bijvoorbeeld darmkanker komen nu weer aan de beurt en als het mogelijk is ook patiënten die wachten op een heup- of staaroperatie.

J.C. hoopte op 4000 euro en toelating tot ‘gangster crew’, maar liquidatie werd verijdeld

Het Openbaar Ministerie eist celstraffen van zeven jaar tegen twee mannen uit Den Haag vanwege voorbereiding van een verijdelde moordaanslag op zakenman Chris Kraijpoel uit Soest. Een derde verdachte uit Amsterdam zou zes jaar cel moeten krijgen. ,,Ze communiceerden met elkaar over de liquidatie alsof het ging over de aanschaf van een nieuwe auto.”

Politie zoekt ‘forse man met tasje om’ die met mes zwaaide in De Hoven

De politie zoekt naar één van de verdachten die elkaar in december met messen te lijf gingen in winkelcentrum De Hoven in Delft. Mogelijk is er later zelfs geschoten toen het gevecht buiten verder ging.



Van 20.000 boosters naar 50 in een week: priklocatie World Forum sluit

Het aantal boosterafspraken is in een week tijd compleet ingestort. Werden er voor deze week nog 20.000 prikken ingepland in het World Forum in Den Haag, voor komende week stokte de teller rond de vijftig.



Luxe abonnementen zijn populair: ‘Niet alleen gemakkelijk, maar ook persoonlijker’

Avocado, havermout, luiers, sokken: bijna overal is tegenwoordig een abonnement voor te vinden. Steeds meer mensen willen vanuit het comfort van hun huis periodiek een product thuis gestuurd krijgen. Verschillende bedrijven springen in op dit succes. ,,Bijna iedereen wil het.”

Overal flink minder woningaanbod, prijzen blijven stijgen

Het aantal verkochte woningen in Den Haag en omliggende gemeenten is in het vierde kwartaal van 2021 flink afgenomen, blijkt uit de laatste kwartaalcijfers van de NVM. Dat heeft vooral te maken met het aanbod, dat maar blijft dalen.

Tankstation met enige waterstofpomp verliest rechtszaak van gemeente

De gemeente Den Haag heeft gelijk gekregen in de rechtszaak die tegen haar werd aangespannen door Jan Paul Kerkhof (55), eigenaar van het enige tankstation met een waterstofpomp. Kerkhof begon de zaak nadat het doelgroepenvervoer naar elektrische voertuigen zou gaan, in plaats van waterstof.

Technologie en innovatie komen samen in nieuw pand op Honderdland

Ze komen elkaar regelmatig tegen bij projecten of vragen elkaars hulp om een klus te klaren. Dus waarom zou je dan niet samen verder gaan? Dat is precies wat DAEL Elektra uit Maasdijk en Van Dijk & Korteland uit De Lier gaan doen in een gloednieuw pand op Honderdland in Maasdijk. ,,Je moet een totaalpakket kunnen leveren.”

Is Zoetermeer echt zo lelijk? ‘Beetje rauwe treurigheid is wel mooi’

Schelden mag niet, maar dat veel mensen Zoetermeer lelijk vinden wordt nog maar eens pijnlijk duidelijk. De stad ‘prijkt’ opnieuw in de zoveelste lijst van lelijkste steden van Nederland.

Winkel dicht, maar uitverkoop gaat door

‘Sale’ en ‘50% korting’ staat boven het kledingrek dat buiten voor de pui van boetiek JPH staat. De winkel is alleen geopend om af te halen. Kopen mag, passen niet. Met de nodige kunstgrepen proberen winkeliers en horeca in de Choorstraat het hoofd boven water te houden.

Hoe drugsverslaving ook in Den Haag voor criminaliteit en overlast ging zorgen

Na Amsterdam krijgt ook Den Haag vanaf de jaren 70 te maken met jongeren die verslaafd raken aan heroïne. Het Gemeentearchief zit vol foto’s van invallen in panden waar wordt gedeald of gebruikt, het klemrijden van een handelaar op het Rijswijkseplein in 1976, aanhouding van zes man in de Gerard Doustraat in 1980. Voor de rubriek Plaats Delict beschrijft Hans Hemmes elke week een plek met een bloederig verleden.

‘Hoogste kas ter wereld’ geïnspireerd op Engels paleis op Floriade 2022

Een waar huzarenstuk, naar verluidt niet eerder vertoond: het uitzonderlijk hoge kascomplex (14 meter!) dat wordt gebouwd op de internationale Floriade Expo 2022 in Almere. Het architectonische hoogstandje is volgens de Westlandse makers mogelijk de hoogste kas ter wereld.

Van bruggetje naar bruggetje om de Delftse horeca te steunen in coronatijd

Terug van weggeweest: de ‘Stadswandeling015’, dwars door de Delftse straten. Hoppend van de ene naar de andere horecagelegenheid. Een coronaproof-uitje, naar een landelijk concept. Lokaal uitgevoerd door Rutger van Stigt Thans. Hij vertelt hierover in de rubriek Golfbrekers.



Oranje-keeper Ravensbergen klimt uit diep dal en is fit voor het EK: ‘Kreeg mijn voet niet eens meer omhoog’

Bart Ravensbergen (28) is na een zware rugblessure en een intensief revalidatietraject op tijd fit om het doel van Oranje op het EK Handbal te verdedigen. Vanaf donderdag wil de Voorschotenaar in Hongarije met zijn reddingen weer belangrijk zijn voor zijn land, al werd het herstel na zijn hernia een race tegen de klok. ,,Ik was bang dat mijn handbalcarrière definitief voorbij was.”



Volgens Brinkman gebruikt De Mos de komst van Rita Verdonk als excuus om hem te lozen

COLUMN SJAAK BRAL | Hero Brinkman, wie kent ’m nog? Hij zat voor de PVV in de Tweede Slaapkamer toen Richard de Mos ook nog van de partij was.

