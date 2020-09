Gemist? Burgemeester beëindigt demonstratie en woningprijzen in Den Haag blijven ongekend hard stijgen

Ben je er niet aan toegekomen om al het nieuws uit Den Haag en omstreken vandaag te volgen? Dit is het nieuws van vrijdag 4 september.

Acht aanhoudingen

De burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, heeft vanmiddag de demonstratie tegen de nieuwe spoedwet omtrent het coronavirus beëindigd. Bij de protestactie werd een politiebiker aangevallen en negeerden de demonstranten de aanwijzingen van agenten om op het Malieveld te blijven. Een aantal betogers weigerde daarna het gebied te verlaten en ging uit protest op de grond zitten. In totaal werden er acht aanhoudingen verricht.

Hoge woningprijzen



Coronacrisis of niet, de woningprijzen in Den Haag blijven ongekend hard stijgen. In het afgelopen jaar steeg de gemiddelde woningprijs met maar liefst 10 procent, meldt het bedrijf Calcasa.

Westland wil niets weten van ‘keiharde afspraken’

Westland staat opnieuw op haar achterste benen om bemoeienis vanuit Den Haag. Het voorstel voor keiharde afspraken over de huisvesting van arbeidsmigranten in het kassengebied valt niet goed in de tuindersgemeente.

Minder stembureaus door corona

Een op de tien stembureaus in Den Haag is lastig coronaproof te maken. Dat blijkt uit een inventarisatie van de gemeente. Tot opluchting van het stadhuis zeggen veel vrijwilligers die de stembureaus de afgelopen verkiezingen hebben bemand dat ze ondanks het virus gewoon weer beschikbaar zijn.

Bijengif in water

Het zware gewasbeschermingsmiddel imidacloprid, ook wel bijengif genoemd, wordt nog steeds boven de toegestane norm aangetroffen in het oppervlaktewater in Pijnacker-Nootdorp, Westland en de Delftse regio. Daarom wil de Algemene Waterschaps Partij (AWP) dat tuinders een toeslag gaan betalen in het kader van ‘de vervuiler betaalt’.



‘Tijd voor een nieuw avontuur’

Van klokkenmaker tot slager en van een van de eerste lingerieverkopers van ons land tot expert in fournituren. De winkel aan de Dorpsstraat 66 in Zoetermeer gaat al sinds 1891 van vader op zoon in de familie Van Herwijnen. Dennie van Herwijnen, de vijfde generatie, maakte er de huidige wandelspeciaalzaak van. Nu is hij toe aan een nieuwe uitdaging: een eigen camping.

Hagenaar is minder bang

Stress vanwege inkomenverlies? Angst voor een dodelijk virus? De Hagenaar worstelt een stuk minder met deze gevoelens dan in april dit jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van De Haagse Hogeschool. ,,De scherpe kantjes zijn er vanaf.”

Bekijk hieronder de video's van afgelopen dagen.

