Gemist? Burgemeester heeft zorgen over gewelddadige demonstraties en in Westland wordt al geschaatst

Ernstige zorgen om toename gewelddadige demonstraties en confrontaties in Den Haag

Extreme (corona-)demonstraties en de toename van georganiseerd geweld tegen politieagenten baren de Haagse burgemeester Jan van Zanen ‘ernstige zorgen’. ,,Dit gedrag is volstrekt onaanvaardbaar en verwerpelijk.”

Dankzij een aantal trucs wordt er al geschaatst in de buitenlucht

Over één nacht ijs gaan. Schaatsers weten dat het eigenlijk niet kan, maar in het Westland gebeurt het deze woensdag wél. Met dank aan enkele beproefde trucs uit de glastuinbouw.

Verdachten krijgen tot 5 maanden cel voor opruiing en vernieling Vaillantlaan

De politierechter heeft de mannen, die verdacht werden van opruiing en vernieling op de Vaillantlaan in de Haagse Schilderswijk, woensdag veroordeeld tot celstraffen tot 5 maanden.

Is armere bewoner straks niet meer welkom in probleemwijk Zuidwest?

Laat geen mensen met een laag inkomen meer toe in vier wijken in Den Haag Zuidwest. Dat schrijft Richard de Mos in zijn initiatiefvoorstel om dat deel van de stad een impuls te geven.

Beter openbaar vervoer en duizenden extra woningen en banen in Zuid-Holland

Duizenden woningen en banen moeten er bijkomen in de zuidelijke Randstad. Daarnaast moet het openbaar vervoer in de regio sterk worden verbeterd. En dat allemaal binnen nu en 2040.

‘Het was overleven, maar ADO is geen dood paard meer’

Voor ADO Den Haag-trainer Ruud Brood (59) was 2021 op zijn zachtst gezegd een heftig jaar. Hij degradeerde met zijn club roemloos uit de eredivisie, ervoer de stress rondom de onzekerheid over het voortbestaan van ADO, kreeg met zijn ploeg het overlijden van supporter Dani voor zijn kiezen en won de eerste periodetitel van de Keuken Kampioen Divisie. ,,Dit is niet een jaar dat je zomaar even in het kort kan navertellen.”

‘Flitsbezorgers horen niet in binnenstad’

Na andere grote steden in het land, lijkt nu ook in Delft de opmars van flitsbezorgbedrijven te zijn ingezet. Eerder dit jaar vestigde zich het Duitse bedrijf Flink aan de Breestraat. Aan de Binnenwatersloot opent een dezer dagen een voorraadwinkel van de Turkse concurrent Getir.

Tuinders en actievoerders in beroep tegen natuurbegraafplaats

De strijd tegen de komst van een natuurbegraafplaats op de grens met het Staelduinse Bos in ’s-Gravenzande gaat een nieuwe fase in. Diverse tuinders zijn bij de Raad van State in beroep gegaan tegen de plannen in de Bonnenpolder. Ze vrezen onder meer dat het begraven het grondwater aantast.

Eredoctoraat Frans Timmermans TU Delft valt niet in goede aarde

Ruim 3800 tegenstanders hebben een petitie ondertekend tegen het voornemen van de TU Delft om Frans Timmermans in januari een eredoctoraat te verlenen. Het bestuur van de universiteit heeft de eurocommissaris voorgedragen wegens zijn inspanningen voor de energietransitie.

Pand Club Magnum en El Sultana was net verkocht

Het dinsdag uitgebrande pand in het Van Tuyllpark, waarin restaurant El Sultana en de roemruchte nachtclub Magnum waren gevestigd, was net verkocht aan de eigenaar van de Rotterdamse Club Blu.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.