Gemist? Burgemeester pleit voor harder aanpakken drugsexport en Delft heeft geen geld voor nieuwe school

‘We zitten daar nog jaren in een bouwput’

Den Haag is nog lang niet af van de bouwoverlast rond het gloednieuwe cultuurpaleis Amare aan het Spuiplein. Vanwege een ruzie tussen de gemeente en projectontwikkelaar VolkerWessels laat één van de drie beoogde (woon)torens, Toren C, zeer waarschijnlijk nog jaren op zich wachten.

Nieuwe schoolgebouwen? Delft heeft er totáál geen geld voor

Een nieuwe antroposofische middelbare school in Delft is dichterbij dan ooit, nu de benodigde 635 steunbetuigingen binnen zijn. Feest voor de mensen achter het Mercurius College, maar het stadsbestuur maakt zich grote zorgen. Want geld voor schoollocaties ontbreekt.

Jongerencentrum De Border mag activiteiten voortzetten tot zomer 2022

Lang leek het erop dat jongerencentrum De Border de deuren zou sluiten in verband met een herstelplan en bezuinigingen. Maar daar is voorlopig geen sprake van.

Omdat wij geen trek hebben in Poolse buurmannen blijven pakketjes langer liggen

We willen geen Oost-Europeanen als buurman, maar ze zijn wel goed genoeg om in onze kassen of magazijnen te werken. En dat gaat niet meer. Uitzendbureau Charlie Works zoekt alleen al meer dan 800 plekken voor mensen die meteen aan de slag kunnen. En zolang die plekken er niet zijn, blijven onze pakketjes wat langer in de magazijnen liggen.

Voor het minst toegankelijke park van Nederland was corona een verademing

Het minst toegankelijke park van Nederland is weer even open. Na een coronapauze van anderhalf jaar zijn bezoekers twee weken lang welkom in de Japanse Tuin in Park Clingendael bij Den Haag. Maar zelfs nu blijft de exotische herfstpracht zeer exclusief: er mogen maar 100 bezoekers tegelijk genieten én er geldt eenrichtingsverkeer. ‘Voor de tuin was corona een verademing’.

Eerste grootscheepse controleactie in RandstadRail

De eerste grootscheepse controleactie in tram 3 en 4 van de RandstadRail in Zoetermeer leverde 159 boetes op. Twee personen werden zelfs aangehouden.

Den Haag kan de borst natmaken voor de club van ‘new towns’

Ben je een Nederlandse stad die in 40, 50 jaar keihard is gegroeid? Dan heb je waarschijnlijk ook dezelfde problemen en uitdagingen als voormalige groeikern Zoetermeer en ben je welkom bij de club van new towns.

‘Ook reputatie van Nederland staat op het spel’

Het nieuwe kabinet moet zeer fors investeren in de recherche en de opsporingscapaciteit om niet alleen de import, maar ook de grootschalige export van drugs te bestrijden. Dat stelt de Westlandse burgemeester Bouke Arends. Nederland zet zwaar in op het onderscheppen van drugs in de Rotterdamse haven en op Schiphol, maar bij de doorvoer van drugs naar andere landen wordt criminelen volgens Arends geen strobreed in de weg gelegd.

