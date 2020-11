Gemist? Burgemeester verzamelt brieven voor Sint en zeventien kilometer duurzame weg met eigen energie

‘Oudjaarsavond vier je niet op de bank’

Geen vuurwerk en geen torenhoge vuurstapels op het strand. Voor vrijwel alles wat oudjaarsavond zo bijzonder maakt, geldt: dit jaar mag het niet. Maar of iedereen zich aan die regels gaat houden?

‘Ze hebben ons op enorme bommen laten wonen’

De schrik zit er goed in bij de bewoners van het flatgebouw aan de César Franckstraat die iets hebben meegekregen van de vondst van maar liefst 650 kilo illegaal vuurwerk in twee tot de nok toe volgestouwde kelderboxen.

Black Friday in coronatijd: meer gastvrouwen, piccolo’s en extra toiletten voor de hoge nood

Ga morgen vooral niet met zijn allen op koopjesjacht, zo waarschuwt Den Haag. In deze corona- pandemie is een superdrukke Black Friday geen goed idee. Maar de gemeente is wel voorbereid: bezoekers van de binnenstad komen morgen veel gastvrouwen, verkeersregelaars, piccolo’s én toiletten tegen.

Valken Anton en Antonia loeren voortdurend of ze terug kunnen naar hun toren

De valken Anton en Antonia loeren voortdurend naar de toren van het oude stadhuis van Rijswijk om te zien of ze er weer kunnen wonen. Nog een week, dan zijn de steigers weg en kunnen ze terug. En liefhebbers kunnen het zien: dankzij een gift is een webcam gekocht.

Zoetermeerder (40) drie maanden langer vast voor schieten op ambassade van Saoedi-Arabië in Den Haag

De 40-jarige man die twee weken geleden de ambassade van Saoedi-Arabië zou hebben beschoten, blijft nog drie maanden vast zitten. Dat heeft de rechtbank vandaag besloten.

Haagse dief die twee keer in een week toesloeg in brillenzaak moet ‘voor twee jaar uit maatschappij’

De 53-jarige Norbert van H. uit Den Haag sloeg afgelopen zomer in vijf dagen tijd twee keer toe bij een brillenwinkel in Zoetermeer. Later werd hij aangehouden voor liefst acht diefstallen. Het OM vindt dat het nu genoeg is geweest. Tegen hem werd donderdag een zogenoemde veelplegersmaatregel geëist. Dat komt neer op twee jaar durende behandelingen in veelal gesloten justitiële inrichtingen.

Zeventien kilometer duurzame weg met eigen energie

De duurzaamste weg van Nederland, de N470 tussen Delft en Zoetermeer, is met de ingebruikname van een eigen elektriciteitsnetwerk voltooid. Donderdag werd de 17 kilometer lange, met noviteiten volgestopte provinciale weg geopend.

