Gemist? Busje geëxplodeerd in Scheveningen en Michael redt dronken man uit auto

Dakdekker (58) zat in ontplofte bestelbus Scheveningen

,,Hij heeft een engeltje op zijn schouders gehad. Dat kan niet anders. Anders overleef je dit niet.’’ De vriendin van de 58-jarige dakdekker uit Scheveningen die vanmorgen in de Hoogaarsstraat met zijn bestelbus de lucht in vloog, vertelt vanuit het HMC Westeinde dat ze goede hoop heeft dat het met haar gewonde vriend weer helemaal goed komt.

Dronken bestuurders vliegen keer op keer uit dezelfde bocht

De bewoners van het dorpje Wilsveen slapen slecht door de vele automobilisten die in het water van de Molenvaart belanden. Het gaat op de sluiproute tussen Leidschendam en Zoetermeer regelmatig mis door een combinatie van alcohol, hoge snelheden en een verraderlijk scherpe bocht.

Tonie (95) kwam in het verzorgingshuis eindelijk in contact met haar halfbroers

Ze groeide op als enig kind maar bleek twee halfbroers te hebben. Tonie Asscheman-Radder (95) vond haar broers terug in het verzorgingshuis waar ze momenteel revalideert. Toeval? Of een wonder?

‘Baas, zet me op het rooster voor het strand’

In de strandwagen van Riorden Renfurm (45) schijnt altijd de zon, ook op een bewolkte dag op de boulevard van Scheveningen. Zijn opgeruimde karakter bepaalt er de warmte. Handig als je verantwoordelijk bent voor de schoonmaak van het strand. ‘Zelfs bij 15 graden kunnen mensen het strand vies maken.’ Wij spraken hem voor de splinternieuwe rubriek Op Scheveningen.

‘Gemeente kan rekenen op fikse boete door online bespieden van Delftenaren’

De gemeente Delft gaat ‘ernstig over de schreef’ bij het heimelijk volgen van Delftenaren via social media, zelfs als dat met de beste intenties gebeurt. ,,De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen”, zegt Vincent Böhre, directeur van Privacy First.

Nathalie (40) wil 1 miljoen euro ophalen

De woningmarkt is op hol geslagen. Wie tegenwoordig toch een eigen huis weet te bemachtigen, moet beschikken over een dikke portemonnee. En huren voor een schappelijke paar honderd euro kan alleen met een portie geluk.

Michael (34) redt dronken man uit auto

De enorme deceptie van de uitschakeling van het Nederlands elftal op het EK voetbal had zich nog maar net voltrokken of Michael Tettero (34) hoorde een enórme klap. Een automobilist was op de Poelkade in ’s-Gravenzande uit de bocht gevlogen en op z’n kop met de auto in het water beland.

Straten dadelijk alleen nog verlicht met ledverlichting

Den Haag hoopt de komende jaren met een forse miljoeneninvestering in de openbare straatverlichting minder energie te verbruiken en kosten te besparen voor onderhoud en vervanging.

