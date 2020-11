Gemist? Buurman over verdachte schietpartij ambassade en dokter zet zich in tegen comazuipen

'Voordat een huis wordt gebouwd, ben je tien jaar verder dankzij oeverloze discussies’

8:05 Als je de woningnood wilt oplossen, moet je huizen bouwen. Daar is van links tot rechts iedereen het over eens, maar het verstrekken van vergunningen blijft achter. Piet Adema, voorzitter van de grootste branchevereniging voor woningbouwers, zegt te weten waar het aan ligt: gebrek aan durf bij met name lokale politici.