Gemist? Café-eigenaar maakt winterdorp voor de deur en kun je ‘high’ worden van drugsresten?

Coronaclusters op het werk blijven een ding: ‘Vooral met fysiek vergaderen gaat het nog wel eens mis’

Naast feestjes en familiebezoek blijkt ook het werk een belangrijke bron van coronabesmettingen. Clusters die GGD Haaglanden op het spoor komt, zijn vaak terug te leiden naar werkplekken. Vooral bij fysiek vergaderen blijkt het mis te gaan. Demonstraties in de open lucht hebben zich daarentegen voor zover bekend niet ontwikkeld tot ‘superspreaders’.

Lockdown of niet: Vincent tovert café De Sjees in winterse sferen

Vincent Quack van café De Sjees is niet van het stilzitten. Nu de lockdown nog wel even gaat duren, timmert hij vol overgave aan een ‘winterdorp’ voor de deur van zijn zaak achter het stadhuis. Daar kunnen vanaf zaterdag 11.00 uur voorbijgangers een kop warme chocolade halen. En misschien wel iets nog lekkerders.

Kun je ‘high’ worden van drugsresten in ons water?

Recent onderzoek van ons rioolwater heeft uitgewezen dat in Den Haag nagenoeg net zoveel drugs worden gebruikt als in (drugs)hoofdstad Amsterdam. Maar hoe schadelijk voor mens en natuur zijn al die resten drugs in het water eigenlijk?

Petra Brekelmans blikt terug op metamorfose Ockenburgh: ‘Eigenlijk kan het niet wat hier is gebeurd’

De missie is volbracht. Acht jaar lang deed Petra Brekelmans er álles aan om het onmogelijke mogelijk te maken en dat is gelukt. Buitenplaats Ockenburgh is gered. En hoe! De verloederde villa veranderde in een fraaie verbindingsplek voor de buurt. En daarom doet de gangmaker een stapje terug als voorzitter van de stichting. ,,Het is nu een prachtige plek voor jong en oud.”

Brandweer moet weer uitrukken: auto en bankje in lichterlaaie

De brandweer moest gisteravond en vannacht weer uitrukken voor branden in Den Haag en omstreken. Zo stond op de Swanenburgstraat in Den Haag een geparkeerde auto in brand.

190 nieuwe besmettingen in Den Haag en omstreken: Lees het laatste coronanieuws bij

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van zaterdag 16 januari.

Louise (55) is doctor én jazzzangeres: ‘Ik ben een combinatie van twee vrouwen’

Louise Koopman is een toegewijd wetenschapper die onderzoek doet naar medicijnen tegen kanker. Daarnaast zingt ze jazz en maakt ze cd’s en videoclips in het Zuiderpark en Clingendael.

Den Haag gaat strijd aan met te lage schooladviezen voor basisschoolleerlingen

Den Haag wil met nieuwe maatregelen te lage schooladviezen voor basisschoolleerlingen tegengaan. Dat maakte onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer vandaag bekend. Hij zoekt de komende tijd de samenwerking op met schoolbesturen.

Zangeres Luca Warmer heeft lak aan kunstjes: ‘Zijn zoveel meer dingen die je kan doen met je stem’

Zangeres en woordkunstenaar Luca Warmer heeft een nieuwe voorstelling online gezet: ‘Huub’, naar haar in 2019 overleden vader. In 2019 en 2020 eerde ze haar vader al in haar voorstelling ‘Appelstroop met tranen’, waarmee ze in december nog letterlijk op het podium van het Rietveld Theater sprong.

