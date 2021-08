Gemist? Camera’s tellen aantal mensen op boulevard en sinds 1952 weer olympische medaille voor HAAG-atleet

‘Fijn dat we sporters toch feestgevoel konden geven’

Het TeamNL Olympic Festival op het sportstrand van Den Haag heeft bijna 25.000 bezoekers getrokken. Zeventien dagen lang konden bezoekers er op grote schermen naar de prestaties van de Nederlandse sporters tijdens de Olympische Spelen in Tokio kijken en zelf ook aan allerlei sporten meedoen. Ook werden er 53 Olympiërs gehuldigd.

‘Het voelt onwerkelijk’

Ook Terrence Agard en Tony van Diepen mogen morgen bij de koning langs. Een huldiging bij HAAG Atletiek volgt. Voor de Haagse club zijn het de eerste olympische medaillewinnaars sinds Puck Brouwer in 1952 zilver op de 200 meter won.

Zoveel reizigers stapten er in coronajaar 2020 op de trein in Den Haag

In 2020 stapten er veel minder mensen in de trein, als gevolg van de oproep van het kabinet om zoveel mogelijk thuis te werken. Maar hoeveel minder?

Nieuwe actie tegen drukte en overlast Scheveningen

Nieuw geplaatste camera’s tellen op de boulevard van Scheveningen de mensen die daar zijn. Dreigt het te druk te worden dan wordt er ingegrepen. Het is een proef om Scheveningen veilig en leuk te houden.

Pareltjes

Prachtig die zomer, maar wat te doen met onze vrije tijd als het buitenland door corona verder weg lijkt dan ooit? Laten we de blik richten op al die pareltjes in eigen land. In een serie verhalen steeds een nieuwe tip van mensen die het weten kunnen. Vandaag: Historisch Leidschendam en The Mall of the Netherlands.

‘Stelletje eikels, ik heb jullie gemist!’

Tolis Kitsos overleefde met zijn restaurant Tapas en Mezzes twee lockdowns. Door geloof, hoop, liefde en een bewust risico bleef de dankbare Griekse Nederlander drijven. ,,Het had heel anders kunnen aflopen.”

Roep om uitstel van aanpassingen buslijn 31

De route-aanpassing van buslijn 31 in Monster moet worden uitgesteld. Die oproep doet de politieke partij Westland Verstandig. Bij de partij hebben zich inmiddels tientallen reizigers gemeld die ernstige bezwaren hebben tegen de nieuwe route.

Harrie probeert met eigen boek alsnog zijn steentje bij te dragen

Zijn moeder kan hij er niet meer mee helpen, maar Harrie Lamers (42) probeert alsnog zijn steentje bij te dragen aan het onderzoek naar kanker. Een behoorlijk deel van de opbrengsten van zijn eerste boek gaat naar het Daniel den Hoed Fonds.

‘Voor veel mensen is het een laatste levenswens om nog één keer de zee te zien’

Hans Willink is fotograaf, schrijver en woont in Scheveningen. Nadat bij hem sinds 2018 twee spierziektes, twee longaandoeningen en een aandoening aan zijn zenuwstelsel zijn geconstateerd is hij aan een scootmobiel gebonden. ,,Je verplaatsen op de boulevard gaat prima.”

Pieter (58) stopte met zijn werk voor de Bijbelkiosk

Links van de Pier op de boulevard van Scheveningen zit sinds 1954 de Bijbelkiosk. In de ruimte van 2 bij 2,25 meter vertellen vrijwilligers over het geloof en de liefde. Veertien jaar geleden kwam Pieter Voorhoeve (58) via een artikel in deze krant met de kiosk in contact. Hij ging er nooit meer weg.

