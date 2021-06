Gemist? Chinezen akkoord met Martin Jol over verkoop ADO en lange wachtrijen voor aanvraag nieuw paspoort

Lange wachtrijen in Den Haag voor aanvraag nieuw paspoort

Hagenaars die deze zomer eindelijk op vakantie kunnen en nog een nieuw paspoort nodig hebben, moeten snel zijn. De wachttijden kunnen oplopen tot wel bijna twee maanden. Dat terwijl de echte seizoenspiek nog lijkt te komen.

Martin Jol akkoord met Chinezen over verkoop ADO

Martin Jol moet de nieuwe eigenaar van ADO Den Haag worden. Grootaandeelhouder United Vansen (UVS) is het eens geworden over de verkoop van de aandelen aan de oud-speler van ADO. Dat meldt UVS in een persbericht.

John Blankensteinprijs

Rainbow & Friends Meeting, een zelfhulpgroep voor alcohol- en drugsverslaafden met een lhbti- achtergrond heeft de John Blankensteinprijs 2020 gewonnen. Omdat anonimiteit de essentie van hun wekelijkse bijeenkomsten vormt, blijven de drie winnende vrijwilligers bij de uitreiking van deze gemeentelijke prijs voor queer emancipatie buiten beeld.

Hoe koop je in deze gekte nog een huis en waar?

Een huis kopen: hoe doe je dat op een dolgedraaide woningmarkt waar dik overbieden het nieuwe normaal is? En waar kun je in deze regio nog terecht voor een huis met een beetje schappelijke prijs? Een verhaal over ‘weloverwogen gokken’ en een mogelijke nieuwe uittocht naar Zoetermeer.

Agrariërs vragen om radicaal terugdringen van ganzenpopulatie

Agrarische ondernemers in Nootdorp breken een lans, voor het radicaal terugdringen van de gans. ,,Ze produceren inmiddels met hun zure stront al evenveel stikstof als 400.000 koeien.”

‘Ome Eppie’ uit Wassenaar nam slachtoffers naar pretpark en misbruikte ze in jacuzzi

Voor de vijf slachtoffers stond hij bekend als Ome Eppie uit Wassenaar, de grote kindervriend. Het OM eist tegen de 55-jarige Eduard K. zeven jaar cel en TBS met dwangverpleging vanwege seksueel misbruik.

Bedreiger van RIVM-baas Van Dissel vindt zichzelf ‘cabaretier’

Bart van W. uit Den Haag, een bekende verschijning in kringen van complotdenkers, is veroordeeld tot vier maanden cel voor het bedreigen van RIVM-topman Van Dissel. Zelf noemt de man zich een cabaretier. ,,Ik speel met woorden.”

Nationaal ‘House of Quantum’ op campus van de TU Delft

Op de campus van de TU Delft komt een 12.000 vierkante meter groot ‘House of Quantum’, dat het nationaal hoofdkantoor moet worden van de quantumtechnologie in Nederland. De bouw moet in 2024 zijn afgerond.

Landelijke partijen in Westlandse raad zijn klaar met discussie islamitische school

De zes landelijke partijen in de Westlandse gemeenteraad zijn het ‘spelletje’ dat de lokale partijen spelen zat en hebben samen een brief gestuurd naar zowel de minister als de provincie om op te treden. ,,Die school moet er nu gewoon komen.”

Zoetermeerse zangeres op de bres voor paracetamol voor Suriname

Ook in Zoetermeer wordt de komende dagen paracetamol voor Suriname ingezameld. De actie wordt extra onder de aandacht gebracht door zangeres Miisz Gracie: ‘Paracetamol is voor de mensen daar niet te betalen.’

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.