Gemist? Chinezen opnieuw in onderhandeling over ADO-aandelen en CDA-kiezers zijn voorkeursstem kwijt

‘Waar is onze stem op Chris van Dam gebleven?’ Twee Haagse CDA-kiezers zijn hun voorkeursstem kwijt . Bij de landelijke verkiezingen kozen de mannen vorige week voor CDA’er Chris van Dam. Maar in de uitslag van het stembureau waar ze allebei hun stem uitbrachten, komt hun kandidaat helemaal niet voor.

Chinezen opnieuw in onderhandeling over ADO-aandelen nu ‘Haagse fan’ deadline mist

Het Amerikaanse Otium Group is opnieuw in onderhandeling om de aandelen van United Vansen in ADO Den Haag over te nemen. Het eveneens geïnteresseerde Cosinus Group Capital Partners uit Zwitserland heeft de door de Chinezen gestelde deadline laten verlopen.