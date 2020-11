Gemist? Claudia krijt uit protest seksistische teksten op de stoep en Starbucks opent twee drive-thru’s in de regio

Column Martin Jol, de Haagse Tony Soprano, moet tevreden worden gehouden door Brood

11:58 Columnist Sjoerd Mossou weet wel wie Ruud Brood tevreden moet houden om succesvol te zijn bij ADO Den Haag: Martin Jol. ,,Net als Tony Soprano heeft Jol een onbegrensde hang naar loyaliteit. Of zoals Tony het zelf zou zeggen: ,,Once you’re into this family, there’s no getting out.’’